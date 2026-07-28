Sedam stvari koje starije generacije i dalje rade, a mlađi izbjegavaju

Autor:ATV redakcija
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Djeca koja su odrastala šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka uglavnom su odmalena učestvovala u kućnim poslovima i učila praktične vještine.
Danas su mnoge od tih navika znatno rjeđe među mlađim generacijama.
Prema istraživanjima, razlog su promjene u načinu života, tehnologiji i društvenim vrijednostima. Generacija Z češće bira praktičnost, dok starije generacije i dalje cijene samostalnost, štedljivost i dugotrajnost.
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U nastavku donosimo sedam stvari koje starije generacije i dalje redovno rade, a mlađi ih sve češće izbjegavaju.
Istraživanje kompanije Tractor Supply pokazalo je da starije generacije znatno više ulažu u održavanje dvorišta i travnjaka nego pripadnici generacije Z. Dok stariji uredan travnjak doživljavaju kao razlog za ponos, mnogi mladi smatraju da je njegovo održavanje skupo, naporno i štetno za životnu sredinu, piše YourTango.
Pripadnici generacije X često su odrastali učeći kako da popravljaju automobile i obavljaju osnovno održavanje. Mnogi pripadnici generacije Z radije plaćaju servis ili uopšte ne voze automobil, pa takve vještine sve rjeđe usvajaju.
Starije generacije odjeću su mnogo češće popravljale nego bacale. Danas su, zbog brze mode i kupovine putem interneta, zamjena odjeće i kupovina novih komada mnogima jednostavniji izbor od šivenja i popravljanja.
Istraživanja pokazuju da mnogi pripadnici generacije Z imaju poteškoća s osnovnim kulinarskim vještinama. Zbog toga češće naručuju hranu ili jedu gotova jela nego što kuvaju kod kuće.
Sve manje mladih uopšte posjeduje peglu. Kako uglavnom nose ležerniju odjeću, peglanje za njih više nije svakodnevna obaveza kao što je bilo starijim generacijama.
Generacija "X" navikla je da redovno prati svoje finansije i vodi evidenciju o troškovima. Mnogi mlađi danas se oslanjaju na bankarske aplikacije i rjeđe sami vode pregled svoje potrošnje.
Starije generacije porodične predmete i uspomene smatraju vrijednim dijelom porodičnog nasljeđa. Mnogi pripadnici generacije Z, zbog manjka prostora ili drugačijih životnih navika, rjeđe ih zadržavaju, prenosi Indeks.
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