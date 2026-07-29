Spajaju li se dva velika sukoba: Hoće li Iran napasti Ukrajinu

Iran je razmatrao napad na morsku luku u Ukrajini kao osvetu za napade na iranski brod koji je plovio ka Rusiji, navodi se u izvještaju "Njujork Tajmsa".

Incident je najnoviji primjer kako se dva sukoba počinju spajati u znak sve veće globalne nestabilnosti, pišu svjetski mediji.

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Ovo se dešava nakon što je Ukrajina, koja je optužila Iran i Rusiju da međusobno podržavaju vojne operacije, u subotu napala iranski komercijalni teretni brod u Kaspijskom moru, usmrtivši civilnog mornara.

Islamska Republika se zaklela da će uzvratiti, piše "Dejli Mejl".

Neki ljudi upoznati sa obavještajnim podacima rekli su da očekuju da će Teheran ispaliti balističku raketu sa malom bojevom glavom na Ukrajinu, što bi bio "simboličan" odgovor, ali bi prouzrokovao relativno malo štete, piše "Njujork tajms".

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Drugi zvaničnici su rekli da bi meta vjerovatno bila jedna od ukrajinskih luka na Crnom moru.

Bilo kakva raketa ispaljena iz Irana na Ukrajinu predstavljala bi dramatičnu eskalaciju i rizikovala bi pokretanje šireg sukoba, s obzirom na tenzije između dvije zemlje zbog saveza Teherana sa Moskvom.

Zvaničnici Islamske Republike rekli su da se nadaju da će se sukob završiti njihovim uzvratnim napadom, ali su zapadni zvaničnici upozorili da je teško predvidjeti kako će Ukrajina odgovoriti.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči nazvao je u nedjelju napad Kijeva kršenjem povelje UN, čiji je cilj uvlačenje Evrope u rat Teherana sa Vašingtonom.

U objavi na društvenim mrežama, rekao je da incident "ne može proći bez odgovora".

Američka blokada iranskih luka u Persijskom zalivu učinila je trgovinu Teherana sa Moskvom preko Kaspijskog jezera vitalnijom.

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Kaspijsko more se pojavilo kao važna ruta snabdijevanja i za otvorenu i za tajnu trgovinu.

Ali u utorak, nakon što su ukrajinske diplomate intervenisale kako bi smirile tenzije, Aragči je telefonom razgovarao sa svojim ukrajinskim kolegom, Andrijem Sibihom.

Nakon razgovora, Aragči je napisao u objavi da je Sibihaje napad na teretni brod opisao kao nenamjeran.

"Iran takođe ne želi eskalaciju, ali je jasno stavio do znanja da je svaki napad na naše građane ili interese neprihvatljiv", napisao je Aragči.

Iranski ministar spoljnih poslova objavio je na svojoj zvaničnoj veb stranici da je razgovarao i sa Kajom Kalas, najvišom diplomatom Evropske unije, o "načinima za smanjenje tenzija u regionu".

Ukrajinski napad uslijedio je nakon što je predsjendik ove zmlje Volodimir Zelenski u subotu rekao da će podijeliti dokaze sa SAD koji pokazuju da Rusija pomaže Iranu u ciljanju američkih baza na Bliskom istoku putem satelitskog nadzora.

"Od početka jula zabilježili smo aktivno rusko satelitsko praćenje zemalja Persijskog zaliva i američkih vojnih objekata koji se tamo nalaze", rekao je on na Iksu i dodao:

"Ove slike se potom pojavljuju u Iranu. Istovremeno, postoji jasna korelacija između ruskih satelitskih snimaka ovih lokacija i iranskih udara - kako prije napada, u pripremi za njih, tako i nakon njih, radi procjene nanesene štete".

Novi razvoj događaja dolazi nakon višemjesečnih spekulacija da se dva sukoba prepliću.

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Iran je odbacio tvrdnje Ukrajine da je umiješan u ruski sukob protiv Ukrajine.

Islamska Republika je takođe pozvala evropske zemlje da pozovu Ukrajinu na odgovornost.

Napad je podstakao spekulacije u Teheranu da je namjera bila da se upozori da je iranska obala ranjiva i da bi mogla biti iskorištena kao poluga u budućim pregovorima sa SAD, piše "Fajnenšel tajms".

Iako se Kaspijsko more nalazi više od 600 milja od linije fronta u ratu Rusije sa Ukrajinom, Kijev je postepeno proširivao svoje mogućnosti dronova dugog dometa, omogućavajući mu da pogađa ciljeve duboko unutar ruske teritorije.

Nakon što je nanijela veliku štetu ruskoj naftnoj infrastrukturi i doprinoseći nestašici goriva, ta sposobnost se sve više posmatra kao potencijalni faktor u širem sukobu koji uključuje Iran.

Hamidreza Azizi, stručnjak za Iran u berlinskom istraživačkom centru YWP, iznio je nekoliko mogućih objašnjenja za ukrajinski napad na brod povezan sa Iranom.

On je rekaoko da je jedna od mogućnosti to da je Kijev želio da ojača svoju "vrijednost kao strateškog partnera Vašingtonu", koji nastavlja da pruža ključnu vojnu podršku, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane Patriot.

Prema Aziziju, takva operacija ne bi bila moguća bez odobrenja SAD i njihovih zapadnih saveznika.

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Drugo tumačenje je da je Izrael ohrabrivao Ukrajinu da poveća pritisak na Teheran jer su se plašili da bi direktni napadi na iransku infrastrukturu mogli izazvati odmazdu protiv ključnih ekonomskih resursa širom regiona.

Treća mogućnost, napisao je Azizi, jeste da je napad povezan sa prijetnjama jemenskih Huta protiv brodova u moreuzu Bab el-Mandeb, ruti na koju se Saudijska Arabija oslanjala za izvoz nafte, izbjegavajući Ormuski moreuz.

SAD su uspjele da spriječe iranski napad na bazu u Jordanu u utorak uveče, kada su u saradnji sa Saudijskom Arabijom napale baze u Iraku koje koriste milicije koje podržava Teheran.

Iračke paravojne snage Narodne mobilizacije (PMF), u kojima dominiraju šiitske milicije koje podržava Iran, saopštile su da je najmanje 20 njihovih vojnika poginulo u američko-saudijskim napadima na njihove baze.

Napadi su bili prvi vojni potezi između dvije zemlje otkako je predsjednik Donald Tramp obustavio napade kako bi dao šansu diplomatiji.

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Tramp se ranije tog dana sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Iranske milicije su posljednjih dana koristile iračke baze za pokretanje napada, saopštio je CENTKOM.

Iračke Narodne mobilizacione snage nazvale su napade "veoma opasnom eskalacijom".

Napad je uslijedio nakon što su američke snage saopštile da su rakete sa Iranske revolucionarne garde je presretnut u Jordanu.

Napad na američke snage u Jordanu dogodio se oko 17:45 časova po istočnom vremenu, potvrdila je Centralna komanda SAD.

"Sve iranske rakete su uspješno presretnute. Američke snage ostaju na oprezu i u visokom stanju pripravnosti“, navodi se u saopštenju CENTKOMA.

SAD su takođe upozorile da dalji napadi na američke trupe ili energetsku infrastrukturu Saudijske Arabije rizikuju dodatne akcije.