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Zbog podmetanja požara u Francuskoj uhapšeno više od 260 osoba

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 22:29

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Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Caroline Blumberg

Francuska policija uhapsila je 263 osobe zbog sumnje da su umiješani u podmetanje požara koji bjesne širom zemlje, objavila je televizija BFMTV, pozivajući se na neimenovane izvore u Vladi.

Televizija navodi da je među uhapšenima 92 maloljetnika.

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Ranije u julu, BFMTV je objavio da je tužilaštvo Bordoa optužilo 11 ljudi u vezi sa šumskim požarima u jugozapadnom departmanu Žironda.

Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je da je zemlja ovog ljeta doživjela rekordan broj šumskih požara, najveći od kraja Drugog svjetskog rata.

(Srna)

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Francuska

požar

požari u Francuskoj

hapšenje

podmetanje požara

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