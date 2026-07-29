Zbog podmetanja požara u Francuskoj uhapšeno više od 260 osoba

Autor:ATV redakcija
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Francuska policija uhapsila je 263 osobe zbog sumnje da su umiješani u podmetanje požara koji bjesne širom zemlje, objavila je televizija BFMTV, pozivajući se na neimenovane izvore u Vladi.
Televizija navodi da je među uhapšenima 92 maloljetnika.
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Ranije u julu, BFMTV je objavio da je tužilaštvo Bordoa optužilo 11 ljudi u vezi sa šumskim požarima u jugozapadnom departmanu Žironda.
Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je da je zemlja ovog ljeta doživjela rekordan broj šumskih požara, najveći od kraja Drugog svjetskog rata.
(Srna)
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