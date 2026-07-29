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Iznenada preminuo Marijo Jakić, imao je svega 26 godina

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 21:43

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Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Marijo Jakić (26), hrvatski policajac i fudbaler iz Runovića, preminuo je ove nedjelje a tragičnu vijest su prenijeli hrvatski mediji.

Uzrok smrti fudbalera još uvijek nije poznat.

Oglasio se i njegov klub, Hrvatska iz Zmijavaca.

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"Sa velikom tugom se opraštamo od našeg bivšeg igrača koji nas je iznenada napustio. Naše iskreno saučešće njegovoj porodici, kolegama i prijateljima. Počivaj u miru", poručio je klub o Mariju Jakiću.

Oglasio se i klub Mračaj Runović.

"Sa velikom tugom i bolom opraštamo se od našeg zemljaka i bivšeg igrača našeg kluba koji nas je iznenada napustio. Naše iskreno saučešće njegovoj porodici, kolegama i prijateljima. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima. Počivaj u miru", napisali su.

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Marijo Jakić

In memoriam

Hrvatska

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