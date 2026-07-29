Iznenada preminuo Marijo Jakić, imao je svega 26 godina

Marijo Jakić (26), hrvatski policajac i fudbaler iz Runovića, preminuo je ove nedjelje a tragičnu vijest su prenijeli hrvatski mediji.

Uzrok smrti fudbalera još uvijek nije poznat.

Oglasio se i njegov klub, Hrvatska iz Zmijavaca.

Društvo Na Ognjenu Mariju jedna namirnica je neizbježna

"Sa velikom tugom se opraštamo od našeg bivšeg igrača koji nas je iznenada napustio. Naše iskreno saučešće njegovoj porodici, kolegama i prijateljima. Počivaj u miru", poručio je klub o Mariju Jakiću.

Oglasio se i klub Mračaj Runović.

"Sa velikom tugom i bolom opraštamo se od našeg zemljaka i bivšeg igrača našeg kluba koji nas je iznenada napustio. Naše iskreno saučešće njegovoj porodici, kolegama i prijateljima. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima. Počivaj u miru", napisali su.