Otkriven uzrok tragedije u kojoj su stradali trudnica i njen sin

Kod Odžaka su u teškoj saobraćajnoj nesreći stradali V.S. (27) i njen sin (3) u ponedjeljak 27. jula kada ih je voz udario na pruzi dok je bila spuštena rampa.

Prema saznanjima "Blica", V.S. koja je vozila automobil je prema riječima meštana išla na ginekološki pregled i htjela je da zaobiđe spuštenu rampu.

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Nesreća se dogodila između Odžaka i Lalića, a mještani tvrde u razgovoru za pomenuti list da imaju nezvanična saznanja da je V.S. krenula da zaobiđe spuštenu rampu nakon što je vidjela automobil koji je bio ispred nje da je to uspješno uradio.

V.S. je, prema riječima mještana, pomislila zbog toga da je rampa u kvaru i da je zbog toga htjela da zaobiđe spuštenu rampu. Rampa na tom prelazu inače funkcioniše, ali kako dalje navodi mještanin, vozači tvrde da umije rampa da se zadrži malo duže i nakon što je voz već prošao.

"V. je bila vrlo savjesna žena, izuzetno posvećena djeci, suprugu i porodici. Divna i brižna majka i nismo mogli da shvatimo zašto je to uradila. Međutim, kako smo nezvanično čuli, desilo se to da je neko prije nje zaobišao rampu koja je bila spuštena, te da je V. pomislila da se pokvarila i da je onda i ona probala da učini isto", kaže mještanka za pomenuti list.

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Oglasila se za pomenuti list i prijateljica stradale žene. Tvrdi da je vozač koji je bio ispred nje prošao pored spuštene rampe.

"Sada smo čuli da je jedan vozač ispred nje to pomislio i provukao se između spuštenih rampi, a V. pomislila isto i slijedeći njegov primjer krenula da obilazi rampu i stravično stradala sa sinom. Eto šta može da uradi jedan nepromišljen potez!", rekla je i dodala:

"Sudeći po tome da znamo koliko je bila odgovorna, koliko je uvijek pazila da su joj djeca propisno vezana u kolima i koliko je pazila na njih, ovaj nam se scenario čini istinit. Ne vjerujemo da bi ona ugrozila svoj, a pogotovo ne život svog djeteta. Ona nije bila bahata. Jedan pogrešan korak i eto nesreće koja nas je sve zavila u crno".

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Stradala žena i dijete su danas sahranjeni. Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Somboru, prikupljaju se svi relevatni dokazi za utvrđivanje svih okolnosti događaja uključujući i izuzimanje video snimaka.