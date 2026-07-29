Nasmrt pretukao čovjeka: Muškarac (35) uhapšen zbog ubistva

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Somboru su pripadnici MUP-a Srbije uhapsili R. V. (35) iz okoline ovog graa, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.
Kako se sumnja, on je sinoć u okolini Sombora, nakon sukoba, zadao više udaraca pedesetčetvorogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo.
BiH
Selak: Škobić poslao inspekciju u KPZ Zenica zbog informacija o Elfeti Veseli
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.
(Kurir)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Srbija
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Svijet
1 h0
Srbija
1 h0
Srbija
3 h0
Srbija
4 h0
Srbija
19 h0
Najnovije
15
59
15
45
15
38
15
34
15
27
Trenutno na programu