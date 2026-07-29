Nasmrt pretukao čovjeka: Muškarac (35) uhapšen zbog ubistva

U Somboru su pripadnici MUP-a Srbije uhapsili R. V. (35) iz okoline ovog graa, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.

Kako se sumnja, on je sinoć u okolini Sombora, nakon sukoba, zadao više udaraca pedesetčetvorogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

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Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

(Kurir)