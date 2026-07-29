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Tužilaštvo istražuje pogibiju trudnice i njenog sina

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 11:40

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Тужилаштво истражује погибију труднице и њеног сина
Foto: Instagram/mmijatovic_official

Tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru je u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave u Somboru izvršio uviđaj na pružnom prelazu Odžaci - Lalić, gd‌je je u poned‌jeljak, 27. jula, voz udario u automobil, u kojem su poginuli majka i sin.

Naime, kako prenosi Telegraf, Tužilaštvo Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave u Somboru, sprovodi obimne radnje na prikupljanju svih dokaza, izuzimanju snimaka sa nadzornih kamera i provjeri funkcionisanja signalizacije na pružnom prelazu kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti pod kojima je došlo do stravične nesreće u kojoj su ugašena tri života.

U nastavku postupka od nadležnih organa i službi biće pribavljena kompletna dokumentacija koja se odnosi na tehničko stanje i način funkcionisanja uređaja na samom prelazu, a naložena su i odgovarajuća vještačenja.

Krenula na trudnički pregled, sin bio u sjedištu

Kako piše ovaj medij, stravična nesreća dogodila se 27. jula, oko 9 časova ujutru, na pružnom prelazu između Odžaka i Lalića. U automobilu marke fijat nalazila se Viktorija Stojkov (27) i njen trogodišnji sin.

Kako saznaje Telegraf, Viktorija je bila u sedmom mjesecu trudnoće i čekala je svoje treće dijete. Kobnog jutra krenula je iz svog mjesta na redovni ljekarski pregled u Odžake, a sa njom je bio i sin kojeg je uredno smjestila u d‌ječje sjedište na zadnjoj klupi.

Voz vukao automobil više od 100 metara

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, sumnja se da je automobil na pružnom prelazu pokušao da zaobiđe spuštenu rampu u trenutku kada je nailazio putnički voz. Naletio je na vozilom punom brzinom, udar je bio silovit.

Od jačine udara, voz je smrskani automobil gurao ispred sebe više od 100 metara prije nego što je uspio da se zaustavi. Za trudnicu i njenog trogodišnjeg sina, nažalost, nije bilo spasa, ljekari hitne pomoći po dolasku na lice mjesta mogli su samo da konstatuju smrt.

Istraga u toku: Provjeravaju se "crna kutija" i kamere

Dežurni tužilac i pripadnici policije odmah su obavili uviđaj i obezbijedili mjesto nesreće. Pored provjere ispravnosti pružnog sistema i rampe, naloženo je i tehničko vještačenje putničkog vozila, kao i očitavanje CDR uređaja (tzv. "crne kutije" automobila) kako bi se precizno utvrdila brzina kretanja neposredno prije kontakta.

Očekuje se da će analiza izuzetih video-snimaka i nalaza vještaka dati konačan odgovor na pitanje kako je došlo do ove nezapamćene tragedije koja je potresla čitavu Srbiju.

Mještani u šoku nakon tragedije

Kako pišu Večernje novosti, mještani Kule su duboko potreseni tragedijom koja je zadesila porodicu mlade žene, koja je uskoro trebalo da treći put postane majka, te kažu da joj je možda nešto u tom momentu odvratilo pažnju i da nije čula niti vid‌jela da nailazi voz.

"Kod kuće je tog jutra ostavila bebu od godinu dana i sa starijim sinom išla da prekontroliše trudnoću kod lekara u Odžacima", kaže jedna mještanka Kule.

"Strašna je ovo nesreća. Malo dete, beba, ostalo je bez majke. Verujemo da će se istragom utvrditi zbog čega se desila ova velika tragedija", kaže mještanka.

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Tagovi :

Odžak

Saobraćajna nesreća

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