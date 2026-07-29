Dječak (12) iz Srbije izvučen iz mora bez svijesti: Drama na Halkidikiju

Dvanaestogodišnji dječak iz Srbije izvučen je bez svijesti iz mora u oblasti Hanioti, na Halkidikiju u Grčkoj, objavio je portal Protothema.gr.

Spasioci su mu odmah pružili prvu pomoć i započeli kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR), nakon čega su uspeli da ga povrate.

Zatim je vozilom hitne pomoći (EKAB) prevezen u Dom zdravlja u Kasandriji.

Zbog njegovog zdravstvenog stanja, ljekari su procijenili da je neophodno da bude prebačen u bolnicu Ipokrateio u Solunu.

(Telegraf)