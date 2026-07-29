Novi šok dočekao vozače na benzinskim pumpama

Novi šok dočekuje iz dana u dan vozače na benzinskim pumpama u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa tako i u Sarajevu, gdje su cijene na pojedinim mjestima izdivljale.

Cijene goriva na benzinskim pumpama u Sarajevu nastavljaju rasti, a najnoviji podaci pokazuju da je dizel na pojedinim prodajnim mjestima već premašio cijenu od 3,4 KM po litru.

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Prema prosjeku cijena za srijedu, 29. juli 2026. godine, najniža cijena dizela u Sarajevu iznosi 3,15 KM po litru, prosječna 3,26 KM, dok se najviša penje na 3,43 KM.

Kada je riječ o benzinu, Super 95 se prodaje po cijenama od 2,75 do 3,06 KM, dok prosječna cijena iznosi 2,88 KM po litru. Super 98 košta između 2,89 i 3,25 KM, uz prosjek od 3,02 KM. Autogas (LPG) se kreće od 1,25 do 1,49 KM, odnosno prosječno 1,35 KM po litru.

Novi rast cijena goriva dolazi nakon povećanja cijene barela nafte na svjetskom tržištu, a stručnjak za energetiku Almir Bečarević ranije je za portal "Radiosarajevo.ba" upozorio da bi se ovaj trend mogao nastaviti.

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"Ovo je rezultat porasta cijene barela nafte na svjetskom tržištu. Distributeri i svi usklađuju cijene sa tim porastom, što znači da će cijene derivata zasigurno poskupjeti i ići preko 3 KM. Ovo su sada realne cijene, odnosno one koje su povezane s porastom cijena barela nafte", upozoravao je Bečarević.

On je upozorio da bi eventualna nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku mogla dodatno pogoršati situaciju, posebno zbog značaja regije za globalno snabdijevanje energentima.

"Što se tiče prognoze za dalje u Bosni i Hercegovini, teško je procijeniti, ali s obzirom na situaciju koja je na Bliskom istoku i na dva moreuza putem kojih se odvija trgovina i naftom i prirodnim gasom, bojim se da nisu dobre prognoze", istakao je Bečarević.

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Prema njegovim riječima, ukoliko bi cijena barela nastavila rasti, posljedice bi se mogle osjetiti i na benzinskim pumpama u BiH. Ranije je upozorio da bi u slučaju rasta cijene nafte prema 120 dolara po barelu, cijene goriva mogle dosegnuti između 3,50 i 3,80 KM po litru.

Rast cijena goriva ne pogađa samo vozače. Skuplji transport povećava troškove privrede, što se može odraziti i na cijene hrane, robe široke potrošnje i različitih usluga.