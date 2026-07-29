Puhovac: Snabdijevanje gorivom u Srpskoj stabilno, nema razloga za zabrinutost

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac i glavni republički tržišni inspektor Vaso Janković održali su danas, 29. jula 2026. godine, sastanak sa predstavnicima distributera i trgovaca naftom i naftnim derivatima.

Tokom sastanka razmatrano je aktuelno stanje na tržištu naftnih derivata u Republici Srpskoj, kao i uticaj promjena cijena sirove nafte na svjetskom tržištu na cijene naftnih derivata i poslovanje privrednih subjekata u ovoj oblasti. Takođe, naglašen je značaj kontinuiranog dijaloga institucija i privrede s ciljem očuvanja stabilnosti tržišta i obezbjeđivanja urednog snabdijevanja.

Predstavnici distributera i trgovaca potvrdili su da je snabdijevanje tržišta Republike Srpske naftom i naftnim derivatima stabilno i uredno, te da ne postoje razlozi za zabrinutost kada je riječ o snabdijevanju do kraja godine.

Sagovornici su ocijenili da je saradnja institucija Republike Srpske i distributera i trgovaca naftom i naftnim derivatima u proteklom periodu bila otvorena i partnerska. Posebno je istaknuta uspješna realizacija mjere povrata 0,10 KM po litru goriva za građane i privredu, u čijoj su realizaciji učestvovali gotovo svi privredni subjekti koji posluju u ovoj djelatnosti, čime su dali značajan doprinos njenoj uspješnoj primjeni.

Tokom sastanka je istaknuto da na kretanje cijena goriva, osim cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, utiču i cijene gotovih naftnih derivata koje formiraju rafinerije. Distributeri u Republici Srpskoj nabavljaju gotove derivate, zbog čega promjene berzanskih cijena sirove nafte nisu jedini faktor koji utiče na konačnu cijenu goriva.

Na osnovu detaljne analize tržišta naftnih derivata, konstatovano je da Republika Srpska trenutno ima najniže cijene goriva u regionu. Cijene dizela u Republici Srpskoj trenutno se kreću od 3,05 KM do 3,30 KM, dok cijene u regionu idu i do 3,74 KM.

Sa sastanka je poručeno da će Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske i Republička uprava za inspekcijske poslove i u narednom periodu nastaviti pojačan nadzor nad tržištem, s posebnim akcentom na kontrolu poštovanja propisanih ograničenja marži u prometu naftnih derivata, koje su od 2021. godine ograničene na 0,06 KM po litru u veleprodaji i 0,25 KM po litru u maloprodaji naftnih derivata.

Istaknuto je da će nadležne institucije dosljedno sprovoditi zakonske propise i nastaviti sa inspekcijskim kontrolama kako bi bili zaštićeni interesi građana i privrede, te obezbijeđeni ravnopravni uslovi poslovanja za sve distributere i trgovce naftom i naftnim derivatima koji svoju djelatnost obavljaju u skladu sa zakonom.

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske nastaviće, u saradnji sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove i predstavnicima privrede, da prati kretanja na domaćem i svjetskom tržištu, te blagovremeno preduzima mjere iz svoje nadležnosti radi očuvanja stabilnosti tržišta i zaštite životnog standarda građana, saopšteno je nakon održanog sastanka.