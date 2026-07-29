Premijer Španije: Narednih 12 časova ključni u borbi sa požarima

Autor:ATV redakcija
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Premijer Španije Pedro Sančez, rekao da su što se tiče borbe sa šumskim požarima i sprečavanju novih žarišta u regijama Madrida i Avile, narednih 12 časova ključni.
Sančez je naglasio da je u zemlji aktivno 10 požara, ali da je situacija trenutno povoljna.
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On je dodao da su, nakon nedavne eskalacije, požari oko Madrida i Avile sada pod kontrolom.
Ranije ove sedmice, više od 63.000 ljudi evakuisano je iz svojih domova u regijama Madrida, Toleda i Avile zbog požara koji su opustošili zemlju, objavio je portal "Baha".
(Srna)
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