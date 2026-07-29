Kakva nam se služe gotova jela: 11 uzoraka hrane nije prošlo kontrolu

Pojačane službene kontrole toploteka u 12 trgovačkih centara i drugih objekata koji posluju sa hranom sprovedene su tokom juna i jula 2026. godine, s ciljem provjere higijenskih uslova i zdravstvene ispravnosti hrane, saopšteno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Predmet inspekcijskog nadzora bile su toploteke za čuvanje i izlaganje gotovih toplih jela, kod kojih je pravilno održavanje propisanih temperatura jedan od ključnih uslova za očuvanje bezbjednosti i zdravstvene ispravnosti namirnica.

Kontrole ovih uređaja imaju poseban značaj jer predstavljaju posljednju kontrolnu tačku prije nego što pripremljena hrana stigne do potrošača. Na taj način inspekcija preventivno djeluje radi zaštite zdravlja građana, obezbjeđivanja ispravnosti hrane koja se stavlja u promet i unapređenja higijenskih standarda kod subjekata koji posluju sa hranom.

Uzeto 95 briseva i 48 uzoraka hrane

Tokom kontrola provjeravana je higijena procesa rada uzimanjem briseva sa radnih površina, opreme, ruku i radne odjeće zaposlenih, kao i mikrobiološka ispravnost hrane. Ukupno je uzeto 95 briseva i 48 uzoraka hrane.

Rezultati laboratorijskih ispitivanja pokazali su da 21 od 95 uzetih briseva, odnosno 22,1 odsto, nije ispunjavao propisane mikrobiološke kriterijume, dok su 74 brisa, ili 77,9 odsto, bila uredna.

Neodgovarajući nalazi ukazali su na prisustvo aerobnih mezofilnih bakterija i enterobakterija iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti, što upućuje na nedostatke u održavanju higijene procesa rada.

Kada je riječ o mikrobiološkoj analizi hrane iz toploteka, 11 od ukupno 48 analiziranih uzoraka, odnosno 22,9 odsto, nije bilo u skladu sa Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijumima za hranu i pripadajućim smjernicama, dok je 37 uzoraka, ili 77,1 odsto, zadovoljilo propisane standarde.

Na osnovu utvrđenih nepravilnosti doneseno je 11 rješenja o otklanjanju nedostataka, a jednom objektu izrečena je privremena zabrana rada do potpunog otklanjanja nepravilnosti. Zbog utvrđenih prekršaja izdati su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 12.250 KM.

„Iako je više od tri četvrtine analiziranih uzoraka zadovoljilo propisane mikrobiološke kriterijume, svaki utvrđeni nedostatak zahtijeva hitno postupanje, jer i pojedinačan propust u procesu pripreme, čuvanja ili posluživanja hrane može predstavljati rizik za zdravlje potrošača“, navode iz inspekcije.

Preventivno djelovanje

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove naglašavaju da cilj ovih aktivnosti nije samo utvrđivanje i sankcionisanje nepravilnosti, već prije svega preventivno djelovanje i jačanje kulture bezbjednosti hrane.

„Pravovremenim nadzorima, laboratorijskim analizama i dosljednom primjenom propisa nastoji se spriječiti da zdravstveno neispravna hrana dospije do potrošača, čime se direktno štiti javno zdravlje“, poručuju iz Uprave.