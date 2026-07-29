"Godinama nas trujete, dosta je!" Mještani Ramića i Dragočaja izašli na proteste

Nesnosan smrad koji širi regionalna deponija u Ramićima, konstantan strah od zagađenja i decenije ignorisanja od strane nadležnih prelili su čašu strpljenja mještanima banjalučkih naselja Ramići i Dragočaj.

Protest u Ramićima

Očajni građani izašli su danas na mirne proteste, okupljanjem na samom skretanju prema deponiji, poručivši da više neće da trpe devastaciju životnog prostora.

Natpisi sa transparenata koje su nosili okupljeni jasno oslikavaju višegodišnju agoniju kroz koju prolaze: "Godinama nas trujete, dosta je", "Zašto je Banjaluka deponija za osam opština?" i "Užasno smrdi, a svi ćute".

Okupljeni građani poručuju da ovo nije politički skup, već vapaj porodica koje žele da njihova djeca dišu čist vazduh. Međutim, spremni su na radikalnije korake ukoliko gradske i nadležne institucije nastave da prebacuju odgovornost.

Mještanin Nemanja Bikić, koji živi u neposrednoj blizini deponije, istakao je da je ovo tek prvi korak upozorenja.

"Naši jedini zahtjevi su da se deponija odavde skloni. Došli smo na ove proteste da to uradimo mirno, bez ikakvog vandalizma. Ovo nije politički skup. Živim jako blizu i samo tražimo da se bilo šta krene raditi. Ja znam da je nemoguće da se to izmjesti preko noći, ali dajte bar da nešto počne da se rješava. Ovdje se više ne može živjeti. Imam porodicu, imam malo dijete koje svakodnevno udiše sav taj smrad" poručio je Bikić.

On je naglasio da su nadležnima dali jasan ultimatum.

"Dali smo rok od tri sedmice. Ako ne bude odgovora na naša pitanja i konkretnih koraka, napravićemo mnogo veće proteste, blokiraćemo čitavu cestu i nećemo se skloniti", jasan je Bikić.

Na pitanje da li su mještani pokušali da stupe u kontakt sa Gradskom upravom Banjaluka i pronađu zajednički jezik, Bikić ističe da su naišli samo na zatvorena vrata i prebacivanje krivice:

"Pokušavali smo razgovarati, ali svako svoju priču priča."

Očajni građani opisuju da je život pored deponije postao gotovo nemoguć, posebno posljednjih godina tokom kojih se situacija dodatno dramatično pogoršala.

"U auto uđe smrad takav da je to nepodnošljivo. Zamislite sada ljude koji žive tu i koji ne mogu da otvore prozor, vrata, ne mogu da izađu niti da sjede ispred kuće, i tako već decenijama. Situacija se pogoršala unazad nekoliko godina, a mi samo hoćemo i ovom prilikom apelujemo na nadležne da već jednom krenu da rješavaju ovaj problem“, poručio je predsjednik Udruženja ReStart Srpska Stefan Blagić.

Iako je Grad Banjaluka ranije najavio izmještanje deponije u Ramićima, kapitalni projekat čija se vrijednost procjenjuje na oko 30 miliona evra, konkretnih pomaka na terenu i dalje nema. Mještanima je obećanja dosta, a sat uveliko otkucava: ukoliko u naredne tri sedmice nadležni ne pređu sa riječi na djela, Ramići i Dragočaj stupaju u totalnu blokadu.