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Banjalučani spas od vrućine pronašli na Vrbasu

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 14:49

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Абација Бањалука
Foto: Srna

Brojni Banjalučani danas su osvježenje i spas od velike vrućine pronašli na gradskoj plaži "Abacija" i u vožnji dajacima.

Jedna od Banjalučanki koja ljetuje na Vrbasu rekla je Srni da se neki sugrađani vozaju dajakom, neki kupaju i sunčaju, a neki uživaju u hladu stoljetnog drveća na "Abaciji".

"Čak i oni koji su već bili na moru kažu da im je ovdje bolje jer nema velike gužve", rekla je ona.

Prema prognozama meteorologa, danas je u Republici Srpskoj vrlo toplo, a maksimalna temperatura vazduha biće i 38 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.

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Tagovi :

Abacija

Banjaluka

Vrbas

Plaža

kupanje

ljeto 2026

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