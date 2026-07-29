Banjalučani spas od vrućine pronašli na Vrbasu

Brojni Banjalučani danas su osvježenje i spas od velike vrućine pronašli na gradskoj plaži "Abacija" i u vožnji dajacima.

Jedna od Banjalučanki koja ljetuje na Vrbasu rekla je Srni da se neki sugrađani vozaju dajakom, neki kupaju i sunčaju, a neki uživaju u hladu stoljetnog drveća na "Abaciji".

"Čak i oni koji su već bili na moru kažu da im je ovdje bolje jer nema velike gužve", rekla je ona.

Prema prognozama meteorologa, danas je u Republici Srpskoj vrlo toplo, a maksimalna temperatura vazduha biće i 38 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.