Nuždić: Zahtijevamo da Tužilaštvo BiH privede pravdi odgovorne za zločin na Majevici

Tužilaštvo BiH mora da privede pravdi odgovorne za zločin na Majevici kada je obilježeno sanitetsko vozilo napadnuto iz neposredne blizine i tada su ubijeni ranjenik, sanitetski radnik, vozač i još jedno lice, rekao je v.d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.

"Zahtijevamo da Tužilaštvo BiH konačno počne da radi svoj posao i da odgovorni za ovaj svirepi zločin budu izvedeni pred lice pravde. Samo tako će biti vraćeno dostojanstvo žrtvama i pokazano da zakon važi jednako za sve", rekao je Nuždić.

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Nuždić je istakao da je i ovaj zločin u selu Jablanica na Majevici simbol selektivne pravde koja vlada u pravosuđu na nivou BiH.

On je rekao da MUP Republike Srpske dokumentovao ovaj zločin i dostavio krivičnu prijavu nadležnom Tužilaštvu BiH, koje i pored svega toga ćuti.

"Na jasno obilježeno sanitetsko vozilo, bez ikakve vojne zaštite, pucano je iz neposredne blizine. To nije bio slučajan ratni incident, već svjestan napad na ljude koji su, prema svim međunarodnim konvencijama, morali biti zaštićeni", rekao je Nuždić Srni.

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U ovom zločinu ubijeni su vozač sanitetskog vozila, sanitetski radnik, ranjenik i još jedno lice, a Nuždić je naveo da o tome postoje dokazi, fotografije sa lica mjesta i obimna dokumentacija.

"Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica ovaj slučaj je istražio, dokumentovao i učinio dostupnim javnosti kroz Atlas zločina nad Srbima“, ukazuje Nuždić.

On je naveo da ne postoji nedostatak dokaza, niti nedostatak informacija, već da je u pitanju nedostatak volje da se zločini nad Srbima procesuiraju.

"To je poražavajuća poruka porodicama žrtava, ali i svim građanima koji vjeruju da bi pravda trebalo da bude jednaka za sve. Kada institucije godinama zatvaraju oči pred ovakvim zločinima, one ne štite pravo i pravdu, već ohrabruju nekažnjivost", rekao je Nuždić.

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Republika Srpska, kaže on, ne traži privilegije, već jednak aršin, odgovornost. "Sve dok zločini nad Srbima ostaju bez sudskog epiloga, svaka priča o vladavini prava, pomirenju i jednakoj pravdi ostaje prazna politička fraza", smatra Nuždić.

Nuždić je rekao da se istina se ne može sakriti, a da se pravda ne smije beskonačno odlagati.

Predsjednik Boračke organizacije Lopare Risto Radić izjavio je juče Srni da se Tužilaštvo BiH oglušilo na krivičnu prijavu o ratnom zločinu tzv. Armije BiH nad četiri pripadnika Vojske Republike Srpske koja su bila u sanitetskom vozilu i poginula 19. avgusta 1992. godine na Majevici.

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Radić je pojasnio da su tada pripadnici tzv. Armije BiH iz zasjede u rejonu Grabika dejstvovali ručnim raketnim bacačem tipa "osa" po jasno obilježenom sanitetskom vozilu sa rotacijom.