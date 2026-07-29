Selak: Škobić poslao inspekciju u KPZ Zenica zbog informacija o Elfeti Veseli

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je Srni da je ministar pravde FBiH Vedran Škobić poslao inspekciju u Kazneno-popravni zavod Zenica da utvrdi sve okolnosti u vezi navoda da pravosnažno osuđena Elfeta Veseli koristi vanzavodske povlastice.

Selak je najoštrije osudio mogućnost da Elfeta Veseli koristi vanzavodske povlastice i slobodno boravi na području opštine Ilidža.

Ekonomija Puhovac: Snabdijevanje gorivom u Srpskoj stabilno, nema razloga za zabrinutost

"Razgovarao sam sa ministrrom Škobićem koji mi je rekado da je poslao inspekciju da utvrdi okolnosti u vezi ovog slučaja", istakao je Selak.

On je izrazio zabrinutost povodom javno iznesenih informacija o statusu osobe koja izdržava zatvorsku kaznu za svirepo ubistvo dvanaestogodišnjeg d‌ječaka Slobodana Stojanovića.

"Kao ministar pravde, ali prvenstveno kao čovjek i roditelj, smatram da je apsolutno neprihvatljivo i uznemirujuće za javnost, a posebno za porodicu žrtve, da se licu presuđenom za najteže ratne zločine protiv civilnog stanovništva, i to nad nemoćnim d‌jetetom, omogućavaju privilegije koje praktično obesmišljavaju sudsku presudu", naglasio je Selak.

Svijet Evakuacija stanovništva u Turskoj zbog vatrene stihije

On je uputio hitan poziv na profesionalnu i odgovornu reakciju svih nadležnih institucija u Federaciji BiH.

"Očekujem hitnu, profesionalnu i odgovornu reakciju svih nadležnih institucija u Federaciji BiH da provjere sve okolnosti i utvrde na osnovu kojih kriterijuma je to moguće. Zahtijevam transparentno informisanje javnosti o opravdanosti ovakvih odluka zatvorske uprave", poručio je Selak, prenosi "Srna".

On je naglasio da pravda za žrtve i njihove porodice nikada ne smije biti predmet administrativnih manipulacija ili neosnovanih privilegija unutar kazneno-popravnih ustanova.

"Ne smije biti privilegija ni povlastica unutar kazneno-popravnog sistema. Naša je obaveza da građanima pružimo osjećaj sigurnosti i da kroz efikasan rad institucija pokažemo da zakon važi jednako za sve, bez izuzetka", zaključio je Selak.

Republika Srpska Nuždić pozvao nadležne organe u FBiH da hitno reaguju povodom informacija o Elfeti Veseli

Žena monstrum Elfeta Veseli, osuđena zbog svirepog ubistva srpskog dječaka Slobodana Stojanovića iz Donje Kamenice, po svemu sudeći se nalazi na dugotrajnoj besplatnoj rehabilitaciji, a ne na izdržavanju kazne u zatvoru u Tuzli za najteža krivična djela, izjavio je predsjednik Asocijacije patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin.

Župljanin je rekao Srni da Asocijacija patriota Republike Srpske raspolaže određenim informacijama iz zatvorskih krugova da Veselijevu nagrađuju izuzetnim pogodnostima.

Elfeta Veseli, poslije 10 godina bježanja od pravde, nalazi se na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od 13 godina u Tuzli zbog svirepog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića.