Petrović: Vlada Srpske dala podršku da RiTE 'Ugljevik' živi još 25 godina

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović rekao je da je Vlada dala podršku RiTE "Ugljevik" da "živi" još 25 godina kroz koncesiju "Istok dva" i da njegova uprava što prije treba da organizuje aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta.

Petrović se saglasio da se RiTE "Ugljevik" suočava sa dugogodišnjim nagomilanim problemima, navodeći da je, osim arbitraže sa Slovenijom, prema kojoj mora da isporučuje trećinu električne energije Slovencima, osnovni problem koncesiono polje za nabavku uglja za termoelektranu, prenosi "Srna".

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"Vlada je uradila sve da se koncesiono polje `Istok dva`, koje ima dokazanih 48 miliona tona uglja, u prevodu više od 24 godine rada termoelektrane, otkupi i bez ijedne marke preda ili ustupi RiTE `Ugljevik`", rekao je Petrović.

On je naveo da "Ugljevik" neće raditi stabilno u narednih godinu dana, jer postoje zaustavni procesi koji nisu predvidjeli ovakvu dinamiku.

"Procesi moraju da krenu iz Ugljevika, vjerujem da će ova Uprava koja je stručna, lokalna i iz sistema da sistem stavi na noge", rekao je Petrović.

Ukazao je da Uprava Termoelektrane "Ugljevik" u proteklih šest mjeseci preduzima procedure neophodne za stabilizaciju poslovanja, među kojima je formiranje novog kopa.

"Za to je potrebna dopuna rudarskog projekta, koji će se sada ograničiti na prvu fazu eksploatacije `Istoka jedan`, što će dokazati koja je mehanizacija potrebna da se dođe do tog uglja", rekao je Petrović.

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On je istakao da odgovornost za poslovanje imaju uprave zavisnih preduzeća, dok matično preduzeće i Vlada Republike Srpske, kao većinski vlasnik, želi da kontroliše paket akcija od 64 procenta i prati stanje u tim sistemima.

"Vlada Republike Srpske je preuzela obavezu da vrati koncesiono polje `Istok dva` i platila taj trošak, dok je `Elektroprivreda Republike Srpske` preuzela trošak arbitražnog postupka", rekao je Petrović i napomenuo kako RiTE "Ugljevik" duguje matičnom preduzeću 100 miliona KM, što osjeća i ostatak sistema.

On je rekao da će RiTE "Ugljevik" imati podršku matičnog preduzeća, jer vjeruju da ovo preduzeće potencijalno može da napravi šest milijardi KM BDP-a od koncesije "Istok dva".

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Petrović je istakao da je "Elektroprivreda Republike Srpske" i dalje najpovoljniji snabdjevač električnom energijom u regionu, ističući da su cijene za privredu i građane Republike Srpske znatno niže u odnosu na zemlje okruženja.

On je rekao da cijene električne energije nisu povećavane za privredu već dvije godine, niti su u tom periodu mijenjane cijene za građane.