Fali čak 25.000 radnika, a plata ide i do 90.000 evra: Ovo zanimanje svi sad jure

Milioni Njemaca moraju da podnesu poreske prijave do 31. jula. Sve veći broj njih traži pomoć.

U međuvremenu, ovaj sektor se suočava sa ozbiljnim nedostatkom kvalifikovane radne snage, i stoga iznenada postaje idealno polje za one koji žele da promijene karijeru.

Njemački ekonomski institut (IW) svrstava poreske savjetnike među deset zanimanja koja se suočavaju sa najvećim nedostatkom kvalifikovane radne snage. Prema procjenama ekonomista, prošle godine je nedostajalo oko 14.000 stručnjaka, dok sama branša procjenjuje taj manjak na 25.000, kako prenose njemački mediji.

To ne predstavlja iznenađenje. Složena poreski sistem podstiče sve veći broj ljudi u Njemačkoj da angažuju poreske savjetnike. Prema podacima udruženja za digitalno poslovanje "Bitkom" (Bitkom), 17 odsto od oko 15 miliona njemačkih poreskih obveznika već je tokom 2024. godine koristilo usluge poreskog savjetnika. To je gotovo četvrtina više nego 2023. godine.

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"Mnoge firme su posljednjih godina pod ogromnim pritiskom", navodi Njemačko udruženje poreskih savjetnika (DStV). Obim posla će vjerovatno i ove godine biti veliki: rok za podnošenje poreskih prijava je 31. jul. Oni koji koriste usluge poreskog savjetnika imaju na raspolaganju dodatnih šest mjeseci.

I zarada je dobra: prema podacima portala za poređenje poslova "Kununu", oni koji rade kao poreski savjetnici duže od tri godine godišnje zarađuju u prosjeku 73.500 evra. Početna plata iznosi približno 63.700 evra, što je takođe znatno više nego u mnogim drugim profesijama.

Posao poreskog savjetnika obuhvata više od samog sastavljanja poreskih prijava. Savjetovanje kompanija, na primjer, u vezi sa prenosom poslovanja, finansiranjem ili investicijama, postaje sve važnije.

"Poreski savjetnik se ne postaje isključivo putem univerzitetskih studija. I poreski asistenti sa relevantnim profesionalnim iskustvom mogu da polažu ispit za poreskog savjetnika", kaže stručnjak.

I ovi asistenti pripadaju istoj profesionalnoj grupi, ali zbog nižih kvalifikacija zarađuju znatno manje od svojih kolega savjetnika, sa platama od oko 41.000 evra godišnje, prema podacima sajta Kununu.

Šta utiče na zaradu poreskog savjetnika?

Ipak, ovi podaci o platama prvenstveno se zasnivaju na informacijama o zaposlenim stručnjacima. Prema podacima Njemačke komore poreskih savjetnika, gotovo 66 procenata poreskih savjetnika (njih oko 59.000) radi samostalno – na primjer, vodeći sopstvenu kancelariju.

Kako su troškovi usluga poreskog savjetovanja uglavnom fiksni i zavise od prihoda klijenta, dostupnost savjetnika značajno varira širom Njemačke, prema navodima njemačkih medija. U regionima sa visokim primanjima, poput Dizeldorfa, na 10.000 stanovnika dolazi 45 poreskih savjetnika. U Salcgiteru ih ima svega dvoje na 10.000 stanovnika.

Iako je to vjerovatno dijelom posljedica opšteg interesovanja, onlajn kalkulatori takođe pokazuju koliko su troškovi poreskog savjetovanja viši kada je riječ o složenijim poreskim prijavama. Na primjer, osoba sa prosječnom zaradom od 54.000 evra, kojoj je potrebna samo izrada poreske prijave, može očekivati da tu uslugu plati oko 600 evra. S druge strane, frilenseri ili kompanije kojima je potrebna priprema godišnje prijave za PDV, a ostvaruju prihod od 200.000 evra, platiće više od 1.200 evra za takve savjetodavne usluge.

Poreski savjetnici u Njemačkoj ostvaruju prosječnu bruto mjesečnu zaradu od oko 6.000 do 7.700 evra, što odgovara godišnjoj plati od približno 73.000 do 90.000 evra.

Visina primanja značajno varira u zavisnosti od profesionalnog iskustva, veličine kompanije i regiona:

Početna plata: približno 48.000 do 59.000 evra bruto godišnje nakon položenog ispita.

Uz profesionalno iskustvo: plate rastu na 6.000 do 8.500 evra bruto mjesečno.

Velike kompanije: zarade su često više u velikim revizorskim kućama (tzv. Big Four) i u privrednim regionima kao što su Hamburg, Hesen ili Baden-Virtemberg, nego u malim firmama u ruralnim područjima.

Prosječna plata za zanimanje "poreski savjetnik" u okviru kategorije zanimanja "Poresko savjetovanje - visokosloženi poslovi" iznosi 7.366 evra. Donja granica je 6.010 evra, a gornja 7.450 evra.

(B92)