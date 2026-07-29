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Cijela BiH pod upozorenjem: Poseban oprez potreban na Ilindan

Autor:

Stevan Lulić
29.07.2026 17:19

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Мапа Босне и Херцеговине
Foto: Screenshot

Cijela Bosna i Hercegovina (BiH) nalazi se pod narandžastim upozorenjem zbog najavljenih izuzetno visokih temperatura.

Meteoalarm važi od 30. jula do 5. avgusta u periodu od 12 do 17 časova.

Šta nas čeka do kraja ove sedmice?

Meteorolozi su objavili i prognozu do kraja ove sedmice.

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U četvrtak nas očekuje sunčano vrijeme. Slab jugozapadni vjetar na jugu i jugozapadu, a u ostatku BiH istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.

U petak, 31. jula, sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 stepen Celzijusa.

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U subotu, 1. avgusta, takođe sunčano i vruće. Jugozapadni vjetar slab na jugu i jugozapadu, a u ostalim dijelovima BiH istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.

Posljednjeg dana sedmice, na Ilindan 2. avgusta, građanima se savjetuje poseban oprez zbog velikih vrućina. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 43 stepena.

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