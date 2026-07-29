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Zabranjeno kupanje na više crnogorskih plaža: Postavljene crvene zastavice

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ATV redakcija
29.07.2026 18:16

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Crna Gora more
Foto: Pexels

Na više crgoroskih plaža zabranjeno je kupanje zbog lošeg kvaliteta morske vode usljed izlivanja otpadnih voda.

Na barskoj plaži Žukotrlica u Šušanju uvedena je zabrana kupanja na mjestima "Žukotrlica 02" i "Žukotrlica 03" nakon što su analize pokazale loš kvalitet morske vode.

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Crvene zastavice postavljene su i na kupalištima "Slovenska plaža 01" i "Pržno" u Budvi.

Do problema je došlo nakon što je jizlivanje otpadnih voda u more kod Šušanjske plaže, uz pojavu mutne vode i neprijatan miris.

Nadležne službe su obaviještene, a na mjestima gdje je voda nebezbjedna za kupanje ostaje zabrana dok se ne utvrdi poboljšanje kvaliteta.

Izlivanje kanalizacije u more

Mediji su i ranije izvještavali da je kupače na Šušanjskoj plaži u Baru ove sedmice neprijatno iznenadilo izlivanje kanalizacije u more na najmanje dva mjesta.

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Nakon niza neprijatnih situacija, uslijedila je i reakcija roditelja djece koja ljetuju u Crnoj Gori.

Tamošnje ambulante su pune mališana koji imaju iste simptome, a to su dijareja, povraćanje, malaksalost i temperatura, dok pedijatri upozoravaju da su glavni uzrok bakterije u plićaku koje se javljaju, između ostalog, kao posljedica izlivanja kanalizacije u more.

(Informer)

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Tagovi :

Crna Gora

Plaža

Zabranjeno kupanje

kvalitet vode

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