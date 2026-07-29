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Ako vam je Blutut stalno uključen - na meti ste hakera

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 19:15

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Детаљан снимак изблиза контролног центра паметног телефона који приказује различите иконице за повезивање.
Foto: Brett Jordan/Pexels

Blutut je postao funkcija bez koje mnogi korisnici ne mogu da zamisle svakodnevno korištenje telefona, slušalica, satova i automobila.

Ipak, stalno uključen Blutut može predstavljati bezbjednosni rizik, jer uređaj u pozadini emituje signale koje napadači mogu pokušati da iskoriste.

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Problem je u tome što većina ljudi zaboravi da je Blutut aktivan čim jednom poveže bežične slušalice ili automobil. Dok korisnik ne razmišlja o tome, uređaj i dalje može da bude vidljiv drugim uređajima u okolini.

Kako hakeri mogu da zloupotrijebe Blutut

Kada je Blutut uključen, telefon može slati određene informacije poput naziva uređaja i jedinstvene identifikacione oznake. Napadaču sa odgovarajućim alatima to može pružiti podatke koji olakšavaju praćenje uređaja ili pripremu napada.

Jedan od poznatijih napada je Bluesnarfing, kod kojeg napadač pokušava da pristupi podacima poput kontakata, poruka ili fotografija. Postoji i Bluebugging, ozbiljniji oblik napada koji može omogućiti neovlaštenu kontrolu nad uređajem, uključujući slanje poruka ili pristup pozivima.

Poseban rizik predstavljaju javna mjesta, gdje se veliki broj uređaja nalazi u neposrednoj blizini. Aerodromi, tržni centri i druga prometna mjesta mogu biti pogodno okruženje za pokušaje zloupotrebe Blutut veze.

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Blutut može biti iskorišten i za praćenje lokacije. Različiti uređaji koji emituju Blutut signale, poznati kao beaconi, koriste se u prodavnicama i javnim prostorima za analizu kretanja korisnika i njihovih navika.

Da li Blutut troši mnogo baterije

Čest razlog zbog kojeg korisnici isključuju Blutut jeste briga o bateriji. Međutim, kod modernih uređaja taj uticaj uglavnom nije veliki zahvaljujući tehnologiji Bluetooth Low Energy (BLE).

Kada je Blutut uključen, ali se ne koristi aktivno, potrošnja baterije je veoma mala. Veći uticaj može imati stalno skeniranje okoline i povezivanje sa različitim uređajima, posebno na starijim telefonima.

Zbog toga nije potrebno potpuno izbjegavati Blutut , ali nekoliko navika može značajno povećati sigurnost. Isključite ga kada vam nije potreban, posebno na javnim mjestima, ugasite vidljivost uređaja i nemojte prihvatati nepoznate zahtjeve za povezivanje.

Takođe je važno redovno ažurirati softver telefona i povremeno provjeriti listu povezanih uređaja. Ako među njima pronađete nešto što ne prepoznajete, uklonite tu vezu.

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Blutut je napravljen da olakša povezivanje uređaja, ali kao i svaka bežična tehnologija zahtjeva pažljivo korištenje. Nekoliko jednostavnih navika može smanjiti rizik bez odricanja od svih prednosti koje ova funkcija donosi.

(Telegraf.rs)

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Blutut

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