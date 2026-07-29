Logo

Nakon svađe zapalio suprugu, pa je polivao vodom da ugasi vatru

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 19:56

Komentari:

0
Након свађе запалио супругу, па је поливао водом да угаси ватру
Foto: pexels

Protiv 48-godišnjeg muškarca Tužilaštvo u Bugarskoj je podiglo optužnicu, zbog sumnje da je pokušao da ubije svoju suprugu, tako što ju je nakon svađe polio benzinom i zapalio.

Tužilaštvo će zatražiti da mu bude određen pritvor do 30 dana, dok se istraga nastavlja.

Полиција ФБиХ

Hronika

Automobil sletio sa puta, povrijeđena žena

Muškarac se tereti za pokušaj ubistva izvršen na naročito svirep i za žrtvu mučan način.

Zločin se dogodio u selu Medovec, a kuća porodice je nakon incidenta zapečaćena i pod policijskim nadzorom.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, osumnjičeni je prije sukoba konzumirao veću količinu alkohola, nakon čega je prvo verbalno, a potom i fizički nasrnuo na svoju suprugu Faize (48). U jednom trenutku je zgrabio kantu sa benzinom, nesrećnu ženu polio i zapalio.

Ljekari se sada bore za njen život u Vojnoj bolnici u Varni.

Ljekari navode da se žena nalazi u jedinici intenzivne njege u izuzetno teškom stanju. Ima opekotine drugog i trećeg stepena na oko 40 odsto tijela, a zbog težine povreda još nije moguće dati prognozu njenog oporavka. Upravo su ljekari obavijestili policiju da povrede ukazuju na pokušaj ubistva.

Врућине

Svijet

Hiljade života izgubljeno: Najavljen novi udar i moguća poskupljenja

Prema svjedočenju rođake Habibe Husein, drama je počela u utorak poslije ponoći, kada je iz kuće začula vriske.

"Čula sam stravične glasove, a djeca su vikala i pokušavala da pomognu. Pitala sam šta se dogodilo, a moja rođaka mi je rekla: 'Ismail me je polio benzinom'", ispričala je Habibe.

Ona i njen suprug odmah su pozvali hitnu pomoć, ali kada su shvatili da će vozilo kasniti, sami su povrijeđenu ženu odvezli automobilom do Dalgopola. Tokom puta Faize je, prema njihovim riječima, neprestano ponavljala da pozovu policiju, jer će je muž ubiti.

"Ne mogu da spavam, ne mogu da jedem. I dalje osjećam miris svoje rođake. Nije izgledala kao čovjek, već kao zombi - cijela je bila izgorjela. Takvo nešto nisam vidjela ni u filmovima", rekla je Habibe.

Komšije kažu da su bili iznenađeni jer porodica ranije nije bila poznata po svađama ili problemima. Supružnici su se ovog ljeta vratili iz Francuske, gdje su bili na privremenom radu. Ismail je radio u građevinarstvu, dok je Faize bila nezaposlena.

"Zajedno su radili u dvorištu, zajedno su ložili vatru. Rekli biste da su idealni ljudi, idealna porodica", rekla je komšinica Gulzarije Husein.

Шпанија пожар

Svijet

Građevinska mašina izazvala najveći požar u novijoj istoriji Španije

Porodica ima dvoje djece - ćerku od 20 godina i sina od 12 godina. Dječak je trenutno kod rođaka, a socijalne službe već su izašle na teren kako bi procijenile njegovu situaciju.

Gradonačelnik Medoveca Mustafa Ismail rekao je da je cijelo selo potreseno tragedijom.

"Situacija je veoma teška. Rođaci i komšije odlaze da daju krv, čekamo dobre vijesti i nadamo se da će se žena oporaviti", rekao je on.

Prema njegovim riječima, osumnjičeni muškarac je nakon paljenja pokušao da ugasi vatru - unio je suprugu u kupatilo i polivao je vodom. Tom prilikom je i sam zadobio opekotine na rukama.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bugarska

nasilje u porodici

Optužnica

pokušaj ubistva

Komentari (0)

Pročitajte više

Дјечак који је повријеђен у Црној Гори и даље на интензивној њези

Region

Dječak koji je povrijeđen u Crnoj Gori i dalje na intenzivnoj njezi

5 h

0
Новац

Svijet

Nude plate preko 7.000 evra, a fali im hiljade radnika

6 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Svijet

Dvojica vatrogasaca stradali gaseći veliki požar

6 h

0
Сипање воде из пластичне флаше у чашу.

Svijet

Incident u ljetnjem kampu: Djeci pozlilo nakon igre sa brzim ispijanjem vode

6 h

0

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на сахрани сенатора Линдзија Грејема у Националној катедрали у Вашингтону, у уторак, 28. јула 2026. године.

Svijet

Tramp nakon iranskog napada na Jordan: ''Udarićemo ih snažno''

3 h

0
Врућине

Svijet

Hiljade života izgubljeno: Najavljen novi udar i moguća poskupljenja

4 h

0
Ватрогасци користе контролисано спаљивање како би зауставили шумски пожар који наставља да се шири у близини Себрероса, у шпанској провинцији Авила, у уторак, 28. јула 2026. године.

Svijet

Građevinska mašina izazvala najveći požar u novijoj istoriji Španije

4 h

0
Новац

Svijet

Nude plate preko 7.000 evra, a fali im hiljade radnika

6 h

0

  • Najnovije

23

04

Predmeti koje svi guramo na tavan mogu nam donijeti ozbiljne pare

22

53

Banjalučanima upućen ozbiljan apel, moguće i kazne

22

44

Predomislila se, pa zapalila crkvu: Umjesto na medenom mjesecu, završila iza rešetaka

22

43

Šešir je neizostavni modni detalj ovog ljeta: Evo kako ga stilizovati

22

38

Peđa Medenica doživio neprijatnost u toaletu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima