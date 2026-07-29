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Košarac: EK prihvatila ključne prijedloge za primjenu Mehanizma za prilagođavanje emisije ugljenika

29.07.2026 14:04

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Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Generalni direktorat Evropske komisije za oporezivanje i carinsku uniju odgovorio je na zahtjev ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu mnistara Staše Košarca za privremenim izuzećem BiH od primjene Mehanizma za prilagođavanje emisije ugljenika na granicama.

- Od nadležnog direktorata zvanično smo obaviješteni da je Evropska komisija prihvatila naše prijedloge i da ih je ugradila u prijedlog izmjena CBAM regulative, koji je upućen u zakonodavnu proceduru Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije - izjavio je ministar Košarac.

Predloženim izmjenama CBAM regulative, omogućava se da se pri obračunu emisija električne energije uzima u obzir stvarni elektroenergetski miks zemlje izvoznice, uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, uz istovremeno pojednostavljenje postupka dokazivanja stvarnih emisija.

Takođe je omogućeno priznavanje električne energije isporučene putem ugovora o kupovini električne energije, uključujući i ugovore zaključene preko posrednika, radi utvrđivanja stvarnih emisija.

Predloženo je i da se navedene izmjene primjenjuju retroaktivno od 1. januara 2026. godine, čime bi se otklonile poteškoće sa kojima su se suočavali izvoznici električne energije iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta.

Košarac je naglasio je da su nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH uložile maksimalne napore kako bi Evropsku komisiju upozorile na zabrinjavajuće efekte primjene CBAM-a na domaći elektroenergetski sektor.

- Evropska komisija je prepoznala kredibilitet našeg zahtjeva i predložila izmjene CBAM regulative, koje predstavljaju značajan iskorak ka pravednijoj primjeni CBAM-a i očuvanju konkurentnosti izvoznika električne energije iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta na tržištu Evropske unije - istakao je Košarac.

Istovremeno, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara je pripremilo Prijedlog odluke o usvajanju metodologije za proračun emisijskog faktora ugljen-dioksida elektroenergetske mreže u BiH, čime su stvoreni preduslovi za pravovremenu primjenu novih evropskih pravila.

- 'Prvi amandman Evropske komisije, zajedno sa Prijedlogom odluke koji je pripremilo Ministarstvo, značajno će smanjiti troškove izvoza električne energije na tržište Evropske unije. Prema našim procjenama, uštede bi mogle iznositi i do 13 miliona evra godišnje, čime se jača konkurentnost domaćeg elektroenergetskog sektora i štite prihodi od izvoza - naveo jeKošarac.

On je naglasio da je cilj svih aktivnosti zaštita interesa domaćeg elektroenergetskog sektora i jačanje ukupne privredne aktivnosti u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu.

Prijedlog izmjena CBAM regulative trenutno se nalazi u zakonodavnoj proceduri Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije, a Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH će nastaviti aktivno sarađivati sa evropskim institucijama do njegovog konačnog usvajanja.

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Staša Košarac

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