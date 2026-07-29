Kakva ishrana se preporučuje u prvom tromjesečju trudnoće: Važno je za razvoj bebe

Organizam u trudnoći koristi hranljie materije iz hrane za rast i razvoj bebe, pa je pravilna ishrana u trudnoži veoma važna.

U prvom tromjesečju najvažnije je birati raznovrsne namirnice bogate vitaminima, mineralima, proteinima, zdravim mastima i ugljenim hidratima.

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Čak i kada mučnine, umor ili odbojnost prema hrani otežavaju ishranu, pomoći mogu jednostavni obroci, pripremljene užine i hranljivi smutiji od voća i povrća.

Preporučuje se tri do četiri porcije voća dnevno, poput jabuke, pomorandže, banane ili svježeg i zamrznutog voća. Povrće bi trebalo jesti tri do pet porcija dnevno, a najbolje je birati različite boje – od zelenog lisnatog povrća do šargarepe, bundeve, paradajza i paprike.

Mliječni proizvodi su važni zbog kalcijuma, pa se savjetuju oko tri porcije dnevno – mlijeko, jogurt, sir ili biljne alternative obogaćene kalcijumom.

Proteini su neophodni za razvoj bebe, pa bi u ishrani trebalo da budu zastupljeni dva do tri puta dnevno kroz namirnice poput nemasnog mesa, ribe, jaja, pasulja, sočiva, orašastih plodova i sjemenki.

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Važne su i integralne žitarice poput ovsenih pahuljica, integralnog hljeba, smeđeg pirinča i tjestenine, jer obezbjeđuju vlakna, vitamine i minerale koji pomažu varenju i smanjuju probleme sa zatvorom, prenosi Glas Srpske.

Najvažnije je da ishrana bude uravnotežena i prilagođena mogućnostima, jer povremena želja za određenom hranom nije problem – bitno je da većinu vremena birate namirnice koje hrane i majku i bebu.