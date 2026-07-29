Evakuacija stanovništva u Turskoj zbog vatrene stihije

Autor:ATV redakcija
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Šumski požar na zapadu Turske primorao je vlasti da evakuišu više desetina domova i dijelove lokalne bolnice, dok se vatrogasci bore sa požarom iz vazduha i sa zemlje, javljaju državni mediji pozivajući se na zvaničnike.
Požar je izbio na poljoprivrednom zemljištu u egejskom turističkom mjestu Mugla, a potom ga je jak vjetar proširio na obližnju šumu, javila je agencija Anadolija.
U okrugu Sejdikemer evakuisano je ukupno 65 stanovnika iz 43 domaćinstva, dok su ispražnjeni dijelovi javne bolnice, udaljene oko tri kilometra od požara.
Uzrok požara za sada nije poznat.
U gašenju vatre učestvuje pet aviona i 12 helikoptera, kao i 373 pripadnika vatrogasne službe.
Auto-put Antalija-Sejdikemer zatvoren je zbog požara i gistog dima. Na snimcima koje su emitovali lokalni mediji prikazano je kako plamen dopire do puteva, prenosi Srna.
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