Evakuacija stanovništva u Turskoj zbog vatrene stihije

Šumski požar na zapadu Turske primorao je vlasti da evakuišu više desetina domova i dijelove lokalne bolnice, dok se vatrogasci bore sa požarom iz vazduha i sa zemlje, javljaju državni mediji pozivajući se na zvaničnike.

Požar je izbio na poljoprivrednom zemljištu u egejskom turističkom mjestu Mugla, a potom ga je jak vjetar proširio na obližnju šumu, javila je agencija Anadolija.

U okrugu Sejdikemer evakuisano je ukupno 65 stanovnika iz 43 domaćinstva, dok su ispražnjeni dijelovi javne bolnice, udaljene oko tri kilometra od požara.

Uzrok požara za sada nije poznat.

U gašenju vatre učestvuje pet aviona i 12 helikoptera, kao i 373 pripadnika vatrogasne službe.

Auto-put Antalija-Sejdikemer zatvoren je zbog požara i gistog dima. Na snimcima koje su emitovali lokalni mediji prikazano je kako plamen dopire do puteva, prenosi Srna.