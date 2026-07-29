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Nestalo 20 mladih fudbalera iz Etiopije

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 17:04

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Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Tim od 20 fudbalera iz Etiopije nestao je. Mladi fudbaleri uzrasta od 14 do 17 godina nisu se vratili kući nakon turnira "Gotija kup" u švedskom gradu Geteborgu, objavio je list "Geteborgs posten".

Posljednjeg dana turnira, školski administrator je navodno otkrio da je etiopski tim, koji je boravio u školi, otišao bez prethodne najave, nakon čega su organizatori kontaktirali policiju, koja je prijavila nestanak osoba.

Vlasti su kasnije saopštile da se nestali igrači nisu vratili u Etiopiju.

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List piše da je veoma vjerovatno da je riječ o dobrovoljnom bjekstvu kako bi se izbjegao povratak u zemlju.

Lokalna policija navodno nije pronašla znake ilegalnih aktivnosti, poput trgovine ljudima.

(Srna)

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Etiopija

nestali fudbaleri

Švedska

fudbaler

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