Nestalo 20 mladih fudbalera iz Etiopije

Autor:ATV redakcija
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Tim od 20 fudbalera iz Etiopije nestao je. Mladi fudbaleri uzrasta od 14 do 17 godina nisu se vratili kući nakon turnira "Gotija kup" u švedskom gradu Geteborgu, objavio je list "Geteborgs posten".
Posljednjeg dana turnira, školski administrator je navodno otkrio da je etiopski tim, koji je boravio u školi, otišao bez prethodne najave, nakon čega su organizatori kontaktirali policiju, koja je prijavila nestanak osoba.
Vlasti su kasnije saopštile da se nestali igrači nisu vratili u Etiopiju.
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List piše da je veoma vjerovatno da je riječ o dobrovoljnom bjekstvu kako bi se izbjegao povratak u zemlju.
Lokalna policija navodno nije pronašla znake ilegalnih aktivnosti, poput trgovine ljudima.
(Srna)
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