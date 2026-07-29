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Kako se na prirodan način riješiti moljaca koji uništavaju odjeću?

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 16:23

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Како се на природан начин ријешити мољаца који уништавају одјећу?
Foto: Envato/pelooyen

Rupice na odjeći najčešći su znak da su vam se u orman zavukli tekstilni moljci. Ovi mali nepozvani gosti, ako ne reagujete na vrijeme, mogu ozbiljno oštetiti vašu odjeću, tkanine, pa čak i knjige.

Profesionalna krojačica podijelila je nekoliko jednostavnih načina kako ih se možete rijiešiti i spriječiti novu najezdu, bez korišćenja agresivnih sredstava.

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Tkanine od prirodnih vlakana, posebno od vune i svile, privlače ove insekte. Njihove larve hrane se vlaknima, pa na odjeći ostavljaju sitne rupice koje s vremenom mogu da unište omiljene komade. Moljci u dom mogu dospjeti s kupljenom odjećom ili tkaninama, prenijeti se iz drugog doma, a tokom toplijih mjeseci često ulaze i kroz otvorene prozore.

Autorka bloga The Thrifty Stitcher, koja se godinama bavi šivenjem i restauracijom tekstila, ističe da je prvi korak temeljno čišćenje prostora u kojem se čuva odjeća.

"Kako biste uklonili jajašca moljaca, ispraznite fioke i ormare te dobro očistite sve površine. Moljci vole da se razmnožavaju ispod namještaja, pa je potrebno pomjeriti ga i očistiti prostor ispod njega", savjetuje.

Larve tekstilnih moljaca nerijetko se skrivaju i u tepisima, pa ih je potrebno redovno usisavati. Ako se suočavate s najezdom, tepihe dobro istucite i ostavite na jakom suncu, jer toplina i sunčeva svjetlost pomažu u uništavanju jajašaca i larvi.

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Važno je redovno prazniti i kesicu usisivača, jer se u njoj mogu zadržati jajašca i larve. "Usisivačem možete pokupiti jajašca, a kesica je idealno mjesto za njihov razvoj ako je dugo ne mijenjate", upozorava.

Odjeću koju ne nosite duže vrijeme najbolje je spremati u dobro zatvorene kutije ili vreće, a u ormane staviti kesice s lavandom ili komadiće kedrovine. Njihov intenzivan miris sadrži isparljiva jedinjena koja tekstilni moljci ne podnose, jer im otežavaju pronalaženje mjesta pogodnih za polaganje jajašaca. Zbog toga će takva mjesta radije izbjegavati.

Kesice s lavandom i kedrovinu potrebno je zamijeniti svakih šest mjeseci kako bi zadržali dovoljno jak miris i ostali efikasni.

(B92)

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Tagovi :

Odjeća

moljci

ormar

sređivanje ormara

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