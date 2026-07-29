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Nuždić pozvao nadležne organe u FBiH da hitno reaguju povodom informacija o Elfeti Veseli

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 14:52

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Нуждић позвао надлежне органе у ФБиХ да хитно реагују поводом информација о Елфети Весели
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić smatra da javnost mora da zna potpunu istinu o informacijama da Elfeta Veseli, osuđena za monstruozno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, više vremena provodi na slobodi nego u zatvoru.

Nuždić je pozvao rukovodstvo Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli i sve nadležne institucije Federacije BiH i BiH da odmah javnosti kažu istinu o ovom slučaju.

"Građani imaju pravo da znaju ko je donio takve odluke, po kom osnovu i ko će snositi odgovornost ako se pokaže da su prekršeni zakon i elementarni osjećaj za pravdu", rekao je Nuždić Srni.

Ako su ove informacije tačne, dodao je Nuždić, onda je to sramota bez presedana.

"To nije samo šamar porodici Slobodana Stojanovića, nego šamar svakom čovjeku koji još vjeruje da pravda postoji. Ako pravosudni sistem može da nagrađuje osobu osuđenu za ubistvo djeteta, onda je taj sistem duboko izgubio svoj smisao", poručio je Nuždić.

On je rekao da se ovim šalje poruka da je ubistvo djeteta zločin koji vremenom postaje manje strašan, da se monstruoznost zaboravlja, da zločinac zaslužuje povlastice, dok porodica žrtve doživotno nosi bol koju niko ne može izliječiti.

"Slobodan Stojanović nikada nije dobio drugu šansu. Nije dobio priliku da odraste, da živi, da zasnuje porodicu stoga ne postoji nijedno obrazloženje koje može ublažiti ogorčenje javnosti ako se ispostavi da su ovi navodi tačni", zaključio je Nuždić.

Žena monstrum Elfeta Veseli, osuđena zbog svirepog ubistva srpskog dječaka Slobodana Stojanovića iz Donje Kamenice, po svemu sudeći se nalazi na dugotrajnoj besplatnoj rehabilitaciji, a ne na izdržavanju kazne u zatvoru u Tuzli za najteža krivična djela, izjavio je predsjednik Asocijacije patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin.

Župljanin je rekao Srni da Asocijacija patriota Republike Srpske raspolaže određenim informacijama iz zatvorskih krugova da Veselijevu nagrađuju izuzetnim pogodnostima.

Elfeta Veseli, poslije 10 godina bježanja od pravde, nalazi se na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od 13 godina u Tuzli zbog svirepog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića, prenosi Srna.

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Viktor Nuždić

Elfeta Veseli

Centar za istraživanje rata

FBiH

Ilidža

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