Kojić: Grafiti u Zvorniku pokazuju da se srbofobija proširila na cijelu BiH

Crtanje grafita ratne zastave takozvane Armije BiH na Zvorničkoj tvrđavi pokazuje da srbofobija nije prisutna samo u Federaciji BiH, gdje su skrnavljeni pravoslavni vjerski objekti i napadani povratnici, već se proširila na teritoriju cijele BiH, smatra poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Kojić je izjavio Srni da je ovo ispisivanje grafita odraz indoktrinacije Bošnjaka koja traje godinama od strane njihovih političkih predstavnika i medija, a koja govori da Srbi nisu dobrodošli u ovu BiH, da ne mogu da žive u njoj i da BiH treba isključivo da bude bošnjačka.

- Ovo su prijeteće poruke Srbima da neke nove generacije Bošnjaka imaju namjeru sprovođenja određenih ideja - naglasio je Kojić.

Prema njegovim riječima važno je da je Policija Republike Srpske identifikovala lica koja su ispisivala grafite, ističući da je njihovo sankcionisanje od strane nadležnih pravosudnih institucija najbolje rješenje da se ovakve stvari ne ponavljaju.

Društvo Identifikovani vandali koji su na tvrđavi u Srpskoj iscrtali uvredljive grafite

- I to je jedini način da se narodi u BiH spase od potencijalnih sukoba, koji nikome ovdje ne trebaju - naveo je on.

Policija je u Zvorniku danas identifikovala dva lica čiji su inicijali A.S. i M.S. oba iz Francuske, koja se dovode u vezu sa ispisivanjem grafita i iscrtavanjem simbola na zidinama nacionalnog spomenika tvrđave Đurđev grad u Zvorniku.

Policijskoj stanici Zvornik juče oko 18.30 časova prijavljeno je da su na zidinama tvrđave iscrtani grafiti u vidu ratne zastave BiH iz perioda 1992–1998. godine, kao i ispisani natpisi "ACAB", "Anti Srbi" i "Horde zla", saopšteno je ranije danas iz Policijske uprave Zvornik.