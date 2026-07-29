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Na Ognjenu Mariju jedna namirnica je neizbježna

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 21:36

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На Огњену Марију једна намирница је неизбјежна

U kalendaru Srpske pravoslavne crkve 30. jul posvećen je Svetoj velikomučenici Marini, u narodu poznatoj kao Ognjena Marija.

Tamara Ognjević, istoričarka umjetnosti, gastroheritolog, direktor i koosnivač Artis centra, objašnjava da se u ovom periodu godine pažnja pravoslavnog svijeta poklanjala "ljutim" svetiteljima.

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Jela sa pšenicom svojevrsni su podsjetnik na vijekove u kojima je narod molio Svetog Iliju da sačuva žito od kiše, vjetrova i gromova.

U nastavku donosimo nekoliko starinskih recepata.

Ratarska pogača

Potrebno je:

  • 1 kilogram brašna,
  • 50 milimetara vode,
  • 2 kašičice soli,
  • 1 prašak za pecivo,
  • 1 kesica suvog kvasca,
  • pola kašičice šećera,
  • 2 kašike ulja.

Priprema

Podmažite tepsiju prečnika 30 centimetara. U posudu za miješenje stavite brašno, so i pola praška za pecivo, izmiješajte, napravite udubljenje i u njega dodajte kvasac, šećer i malo vode, pa zamijesite tijesto.

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Ostavite pet minuta da kvasac nadođe, pa dodajte dvije kašike ulja i zamijesite tvrđe tijesto s mlakom vodom.

Tijesto prekrijte krpom i ostavite ga desetak minuta, zatim ga opet premijesite i ostavite da se odmori.

Dlanovima pritiskajte tijesto i oblikujte tanju pogaču utrljavajući brašno. Pecite je u rerni oko pola sata na 200 stepeni.

Musaka od pšenice

Potrebno je

  • 300 grama praziluka ili crnog luka,
  • 300 grama šargarepe,
  • 500 grama kuvane pšenice belije,
  • ulje,
  • suvi biljni začin,
  • crvena mljevena paprika,
  • so,
  • biber,
  • punomasni sir

Priprema

Isjeckajte praziluk i dinstajte ga na ulju zajedno s narendanom šargarepom.

Kad omekša, dodajte kuvano žito i posolite. Začinite suvim biljnim začinom, crvenom mljevenom paprikom i biberom.

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Sve dobro izmiješajte, pa polovinu mase sipajte u pleh. Preko toga obilno narendajte posni kačkavalj i prekrijte ostatkom. Ponovo narendajte kačkavalj, pospite origanom i zapecite u rerni 15 minuta na 180 stepeni.

Slatka pita od žita

Potrebno je

  • 500 grama tankih kora,
  • 150 grama mljevenih oraha,
  • 300 grama kuvane pšenice,
  • 150 mililitara ulja;
  • Za preliv: 400 mililitara vode, 500 grama šećera, sok od pola limuna.

Priprema

Skuvajte žito. U nauljenu tepsiju stavite dvije kore i svaku premažite uljem.

Na drugu koru stavite nekoliko kašika žita i pospite ih mljevenim orasima, pa urolajte. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sav materijal.

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Rolate stavite u pleh, pažljivo ih isijecite i pecite na 180 stepeni oko 40 minuta.

Ušpinujte vodu, šećer i limunov sok, pa prelijte pitu. Ostavite je da se dobro ohladi i upije sok, prenosi "Blic Žena".

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Ognjena Marija

Sveta Velikomučenica Marina

Pšenica

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