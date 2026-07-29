Na Ognjenu Mariju jedna namirnica je neizbježna

U kalendaru Srpske pravoslavne crkve 30. jul posvećen je Svetoj velikomučenici Marini, u narodu poznatoj kao Ognjena Marija.

Tamara Ognjević, istoričarka umjetnosti, gastroheritolog, direktor i koosnivač Artis centra, objašnjava da se u ovom periodu godine pažnja pravoslavnog svijeta poklanjala "ljutim" svetiteljima.

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Jela sa pšenicom svojevrsni su podsjetnik na vijekove u kojima je narod molio Svetog Iliju da sačuva žito od kiše, vjetrova i gromova.

U nastavku donosimo nekoliko starinskih recepata.

Ratarska pogača

Potrebno je:

1 kilogram brašna,

50 milimetara vode,

2 kašičice soli,

1 prašak za pecivo,

1 kesica suvog kvasca,

pola kašičice šećera,

2 kašike ulja.

Priprema

Podmažite tepsiju prečnika 30 centimetara. U posudu za miješenje stavite brašno, so i pola praška za pecivo, izmiješajte, napravite udubljenje i u njega dodajte kvasac, šećer i malo vode, pa zamijesite tijesto.

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Ostavite pet minuta da kvasac nadođe, pa dodajte dvije kašike ulja i zamijesite tvrđe tijesto s mlakom vodom.

Tijesto prekrijte krpom i ostavite ga desetak minuta, zatim ga opet premijesite i ostavite da se odmori.

Dlanovima pritiskajte tijesto i oblikujte tanju pogaču utrljavajući brašno. Pecite je u rerni oko pola sata na 200 stepeni.

Musaka od pšenice

Potrebno je

300 grama praziluka ili crnog luka,

300 grama šargarepe,

500 grama kuvane pšenice belije,

ulje,

suvi biljni začin,

crvena mljevena paprika,

so,

biber,

punomasni sir

Priprema

Isjeckajte praziluk i dinstajte ga na ulju zajedno s narendanom šargarepom.

Kad omekša, dodajte kuvano žito i posolite. Začinite suvim biljnim začinom, crvenom mljevenom paprikom i biberom.

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Sve dobro izmiješajte, pa polovinu mase sipajte u pleh. Preko toga obilno narendajte posni kačkavalj i prekrijte ostatkom. Ponovo narendajte kačkavalj, pospite origanom i zapecite u rerni 15 minuta na 180 stepeni.

Slatka pita od žita

Potrebno je

500 grama tankih kora,

150 grama mljevenih oraha,

300 grama kuvane pšenice,

150 mililitara ulja;

Za preliv: 400 mililitara vode, 500 grama šećera, sok od pola limuna.

Priprema

Skuvajte žito. U nauljenu tepsiju stavite dvije kore i svaku premažite uljem.

Na drugu koru stavite nekoliko kašika žita i pospite ih mljevenim orasima, pa urolajte. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sav materijal.

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Rolate stavite u pleh, pažljivo ih isijecite i pecite na 180 stepeni oko 40 minuta.

Ušpinujte vodu, šećer i limunov sok, pa prelijte pitu. Ostavite je da se dobro ohladi i upije sok, prenosi "Blic Žena".