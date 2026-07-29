Na Ognjenu Mariju jedna namirnica je neizbježna

Autor:ATV redakcija
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U kalendaru Srpske pravoslavne crkve 30. jul posvećen je Svetoj velikomučenici Marini, u narodu poznatoj kao Ognjena Marija.
Tamara Ognjević, istoričarka umjetnosti, gastroheritolog, direktor i koosnivač Artis centra, objašnjava da se u ovom periodu godine pažnja pravoslavnog svijeta poklanjala "ljutim" svetiteljima.
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Jela sa pšenicom svojevrsni su podsjetnik na vijekove u kojima je narod molio Svetog Iliju da sačuva žito od kiše, vjetrova i gromova.
U nastavku donosimo nekoliko starinskih recepata.
Podmažite tepsiju prečnika 30 centimetara. U posudu za miješenje stavite brašno, so i pola praška za pecivo, izmiješajte, napravite udubljenje i u njega dodajte kvasac, šećer i malo vode, pa zamijesite tijesto.
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Ostavite pet minuta da kvasac nadođe, pa dodajte dvije kašike ulja i zamijesite tvrđe tijesto s mlakom vodom.
Tijesto prekrijte krpom i ostavite ga desetak minuta, zatim ga opet premijesite i ostavite da se odmori.
Dlanovima pritiskajte tijesto i oblikujte tanju pogaču utrljavajući brašno. Pecite je u rerni oko pola sata na 200 stepeni.
Isjeckajte praziluk i dinstajte ga na ulju zajedno s narendanom šargarepom.
Kad omekša, dodajte kuvano žito i posolite. Začinite suvim biljnim začinom, crvenom mljevenom paprikom i biberom.
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Sve dobro izmiješajte, pa polovinu mase sipajte u pleh. Preko toga obilno narendajte posni kačkavalj i prekrijte ostatkom. Ponovo narendajte kačkavalj, pospite origanom i zapecite u rerni 15 minuta na 180 stepeni.
Skuvajte žito. U nauljenu tepsiju stavite dvije kore i svaku premažite uljem.
Na drugu koru stavite nekoliko kašika žita i pospite ih mljevenim orasima, pa urolajte. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sav materijal.
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Rolate stavite u pleh, pažljivo ih isijecite i pecite na 180 stepeni oko 40 minuta.
Ušpinujte vodu, šećer i limunov sok, pa prelijte pitu. Ostavite je da se dobro ohladi i upije sok, prenosi "Blic Žena".
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