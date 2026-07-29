Vozač izazvao haos u tek otvorenom kružnom toku u Palama

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U utorak, 28. jula, u Palama je svečano otvoren veliki kružni tok.
Ova bitna saobraćajna infrastruktura za cilj ima rasterećenje saobraćaja i povećanje bezbjednosti u saobraćaju u ovom dijelu Republike Srpske, ali je pažnju javnosti privukla zbog nečeg drugog.
Hronika
Pucnjava na Baščaršiji, ispaljeno više metaka
Već danas, samo jedan dan nakon otvaranja, jedan snimak je fokus javnosti prebacio na ono o čemu se često vodi polemika - poznavanje i poštovanje saobraćajnih propisa.
Tako je jedan video na društvenoj mreži Iks prikazao vozača automobila kako je na potpuno pogrešan način ušao i kretao se u kružnom toku.
On je time izazvao pravu pometnju kod ostalih vozača, ali je ubrzo izašao iz kružnog toka i "nastavio svojim putem".
Danas je svečano otvoren prvi kružni tok na Palama 🥂 pustili u promet bez uputstva za korištenje istog 😉 pic.twitter.com/bIUs3CrdFT— 𝗣 𝗘 𝗟 𝗔 (@pelagolijaningm) July 28, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
7 h0
Gradovi i opštine
11 h0
Najnovije
23
04
22
53
22
44
22
43
22
38
Trenutno na programu