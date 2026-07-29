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Vozač izazvao haos u tek otvorenom kružnom toku u Palama

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 20:30

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Вожња у контра смјеру у кружном у Палама
Foto: Screenshot

U utorak, 28. jula, u Palama je svečano otvoren veliki kružni tok.

Ova bitna saobraćajna infrastruktura za cilj ima rasterećenje saobraćaja i povećanje bezbjednosti u saobraćaju u ovom dijelu Republike Srpske, ali je pažnju javnosti privukla zbog nečeg drugog.

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Već danas, samo jedan dan nakon otvaranja, jedan snimak je fokus javnosti prebacio na ono o čemu se često vodi polemika - poznavanje i poštovanje saobraćajnih propisa.

Tako je jedan video na društvenoj mreži Iks prikazao vozača automobila kako je na potpuno pogrešan način ušao i kretao se u kružnom toku.

On je time izazvao pravu pometnju kod ostalih vozača, ali je ubrzo izašao iz kružnog toka i "nastavio svojim putem".

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Pale

vožnja u kontra smjeru

Kružni tok

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