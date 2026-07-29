Kraj zlatnog buma? Analitičari snizili prognoze, kamate ruše cijenu

Britanska agencija Rojters prenosi da su analitičari prvi put od kraja 2023. godine snizili godišnje prognoze cijene zlata. Pad očekivanja uslijedio je nakon što je ovo plemeniti metal izgubio oko 22 odsto vrijednosti u odnosu na rekordni nivo iz januara. Pritisak na cijenu izazvan je rastom inflacionih očekivanja usljed sukoba na Bliskom istoku, što je povećalo vjerovatnoću održavanja viših kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama, koje inače umanjuju privlačnost ulaganja u zlato.

Prema anketi u kojoj je učestvovalo 29 analitičara i trgovaca, prosječna prognozirana cijena zlata za 2026. godinu snižena je na 4.509 dolara po unci, sa prethodno očekivanih 4.916 dolara. Istovremeno, prognoza za 2027. godinu smanjena je na 4.610 dolara po unci.

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Uprkos korekciji, stručnjaci ocjenjuju da dugoročni izgledi ostaju povoljni zbog geopolitičkih tenzija, fiskalnih rizika i nastavaka diverzifikacije deviznih rezervi. Očekuje se da će centralne banke nastaviti sa kupovinom zlata, što će pružiti stabilnu podršku tržištu. S druge strane, potražnja za zlatnim nakitom u Indiji i Kini ostaje slaba, dok je Indija dodatno povećala uvozne dažbine sa šest na 15 odsto radi zaštite deviznih rezervi.

Analitičari su istovremeno snizili i prognozu prosječne cijene srebra za 2026. godinu na 72 dolara po unci, usljed slabije industrijske aktivnosti i usporavanja potražnje iz sektora solarne energije. Ipak, dugoročni rast potražnje za srebrom očekuje se zahvaljujući ekspanziji vještačke inteligencije, električnih vozila i obnovljivih izvora energije, prenosi B92.