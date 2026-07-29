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Kod obale ulovljena veoma otrovna riba duga pola metra: Stručnjaci strahuju brzog širenja

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ATV redakcija
29.07.2026 11:05

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Надуване рибе, надуваче или четворозупке су породица морских и приобалних риба реда Tetraodontiformes
Foto: pexels/Balazs Simon

Kod obale Krita lokalni ribar ulovio je jednu od najopasnijih invazivnih vrsta koja se poslednjih godina sve brže širi Mediteranom, izazivajući zabrinutost među stručnjacima.

Riječ je o ribi napuhači, vrsti Lagocephalus sceleratus, poznatoj i kao srebrnoobrazna riba žaba, čiji je otrov toliko snažan da može biti smrtonosan za ljude.

Lokalni ribar Nikos Kurakis izvukao je primjerak dug oko 50 centimetara iz mora kod obale Irakliona na Kritu, jednom od najpopularnijih grčkih ostrva među turistima.

Fotografije i video-snimci ulova ubrzo su preplavili društvene mreže.

Iako ova vrsta u Mediteranu u prosjeku dostiže dužinu od oko 40 centimetara, njena veličina nije ono što najviše zabrinjava naučnike. Mnogo veći problem predstavlja njena otrovnost, ali i činjenica da se izuzetno uspješno širi i potiskuje domaće vrste.

Riba napuhača poreklom je iz Crvenog mora, a u Sredozemno more dospjela je preko Sueckog kanala. U grčkim vodama prvi put je registrovana prije gotovo dve decenije, a od tada se sve češće pojavljuje oko Krita, Dodekaneza i drugih dijelova Egejskog mora.

Stručnjaci upozoravaju da u Mediteranu gotovo da nema prirodnih predatora koji bi mogli da kontrolišu njeno širenje, zbog čega se razmnožava gotovo nesmetano i predstavlja ozbiljnu pretnju lokalnom morskom ekosistemu.

Riba napuhača ima smrtonosan otrov

Najveća opasnost krije se u činjenici da ova riba u svojim organima akumulira tetrodotoksin, jedan od najjačih poznatih neurotoksina. Najveće koncentracije otrova nalaze se u jetri, jajnicima i koži.

Ukoliko se konzumira, može izazvati teško trovanje, paralizu, pa čak i smrt. Zbog toga su prodaja i konzumiranje ove vrste zabranjeni u Grčkoj i svim državama Evropske unije.

Uništava mreže i pravi štetu ribarima

Osim opasnosti po zdravlje ljudi, riba napuhača predstavlja veliki problem i za ribare. Zahvaljujući izuzetno snažnim vilicama, lako oštećuje ribarske mreže i parangale, dok se istovremeno hrani ekonomski važnim vrstama riba i glavonožaca, nanoseći značajnu štetu lokalnom ribarstvu.

Morski biolozi sa velikom zabrinutošću prate širenje ove invazivne vrste. Upozoravaju da bi njen dalji prodor mogao ozbiljno da ugrozi autohtone vrste i dodatno optereti ribarski sektor.

Kako temperature mora nastavljaju da rastu usljed klimatskih promena, uslovi za opstanak tropskih vrsta u Mediteranu postaju sve povoljniji. Stručnjaci smatraju da bi upravo zbog toga riba napuhača u budućnosti mogla da proširi svoje stanište još dalje ka zapadnom Mediteranu.

(telegraf)

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