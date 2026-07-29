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Dogodilo se u sekundi: Pogledajte kako se električni motocikl pretvorio u buktinju

29.07.2026 10:12

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Догодило се у секунди: Погледајте како се електрични мотоцикл претворио у буктињу
Foto: X

Vatrogasni komandir grada Toronta, Džim Džesop, podijelio je ovaj video na X-u, u kojem se vidi električni motocikl koji se zapalio ispred kuće.

Punjenje električnog skutera nije dobro završilo, a definitivno upozorava brzina kojom je planuo. Ovo je još jedno upozorenja da električne romobile i skutere punite na sigurnoj udaljenosti od objekata koji su zapaljivi.

– Vatrogasci se s tim suočavaju prečesto i ti slučajevi predstavljaju jedinstvene izazove, uključujući otrovni dim kao primjer, naveo je u objavi, prenosi HAK.

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Tag :

požar

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