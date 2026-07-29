Dogodilo se u sekundi: Pogledajte kako se električni motocikl pretvorio u buktinju

Vatrogasni komandir grada Toronta, Džim Džesop, podijelio je ovaj video na X-u, u kojem se vidi električni motocikl koji se zapalio ispred kuće.

Punjenje električnog skutera nije dobro završilo, a definitivno upozorava brzina kojom je planuo. Ovo je još jedno upozorenja da električne romobile i skutere punite na sigurnoj udaljenosti od objekata koji su zapaljivi.

Yesterday an e-bike burst into flames outside a residence with lithium ion battery cells becoming dangerous projectiles. @Toronto_Fire firefighters are facing these far too frequently and they present unique challenges-flying battery cells, toxic smoke, extreme smoke as examples pic.twitter.com/k3Kw6vKgXH — Jim Jessop (@ChiefJessopTFS) July 27, 2026

– Vatrogasci se s tim suočavaju prečesto i ti slučajevi predstavljaju jedinstvene izazove, uključujući otrovni dim kao primjer, naveo je u objavi, prenosi HAK.