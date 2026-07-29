"BMV" ukida 8.000 radnih mjesta

Njemački proizvođač automobila "Be-Em-Ve" ukinuće 8.000 radnih mjesta širom svijeta nakon prirodnog odliva osoblja i primjenom programa dobrovoljnog otpuštanja u Njemačkoj, rekli su izvori agenciji DPA.

Šema otpuštanja zaposlenih trebala bi da traje od oktobra ove do kraja iduće godine i namijenjena je svim zaposlenim u Njemačkoj koji nisu direktno uključeni u proizvodnju. Oko 84.000 od 154.000 zaposlenih u kompaniji radi u Njemačkoj.

Minhenski "Be-Em-Ve" je još jedan veliki njemački proizvođač automobila koji sprovodi veliki program smanjenja broja radnih mjesta nakon niza rezova u "Folksvagenu", "Mercedesu", "Audiju" i "Poršeu", prenosi Srna.

Cijela njemačka auto-industrija, stub najveće evropske privrede, pati od pada na ključnom tržištu u Kini usljed rasta domaće konkurencije, dok su situaciju dodatno pogoršali američke carine i kriza na Bliskom istoku.