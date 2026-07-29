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Mladići povrijeđeni u padu sa kvada kod Mrkonjić Grada

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 10:50

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Црвено-врни квад паркиран на планини.
Foto: Pexels/White Noiise

Mladići N.M. iz Mrkonjić Grada i M.Lj. iz Austrije povrijeđeni su prilikom pada sa kvada na lokalnom putu u Šibovima kod Mrkonjić Grada.

U PU Mrkonjić Grad navode da se nezgoda dogodila juče oko 16 časova.

”Došlo je do pada dvije osobe sa četvorotočkaša ”CF MOTO” kojim je upravljao N.M, a suvozač je bio M.Lj. Obojica su zadobili tjelesne povrede zbog čega su upućeni na liječenje u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske”, saopštila je PU Mrkonjić Grad.

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Dodaju da je uviđaj izvršila saobraćajna policija iz Mrkonjić Grada i rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

kvad

Mrkonjić Grad

UKC Republike Srpske

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