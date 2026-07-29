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Šipovljanin osumnjičen da je sjekirom posjekao pet komšijskih krava

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 10:44

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Шиповљанин осумњичен да је сјекиром посјекао пет комшијских крава
Foto: Pixabay

Policija je pokrenula istragu protiv M.M. iz sela Vodica kod Šipova zbog sumnje da je sjekirom posjekao pet krava, vlasništvo njegovog komšije.

U PU Šipovo navode da je cijeli slučaj juče ujutro prijavio vlasnik krava, navodeći da je nakon verbalne rasprave od 26. juna, M.M. sjekirom nanio posjekotine na pet njegovih krava.

”Izlaskom na lice mjesta policijski službenici utvrdili su da su navodi prijave tačni, te pronašli M.M. iz Šipova za kojeg postoje osnovi sumnje da je počinilo krivično djelo mučenje i ubijanje životinja”, saopštila je PU Mrkonjić Grad.

Dodaju da je o svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da se nakon kompletiranja predmeta u redovnoj proceduri dostavi izvještaj protiv M.M. zbog sumnje da je počinio krivično djelo mučenje i ubijanje životinja.

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krava

sjekirom posjekao krave

Šipovo

PU Mrkonjić Grad

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