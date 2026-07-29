Skandal za FIFA – zbog toga je oštećena Švajcarska

Međunarodni odbor fudbalskih asocijacija (IFAB), tijelo odgovorno za Pravila igre, izdao je pojašnjenje u vezi sa primjenom VAR tehnologije tokom Svjetskog prvenstva 2026. godine, otvarajući novu debatu o jednoj od najkontroverznijih sudijskih odluka na turniru.

U objašnjenju koje je objavio IFAB navodi se da se VAR može koristiti u slučajevima pogrešne identifikacije igrača koji je dobio žuti karton, ali ne i za preispitivanje ili poništavanje same disciplinske odluke.

"Žuti karton, koji nije drugi žuti karton, može se preispitati isključivo radi utvrđivanja identiteta igrača koji je kažnjen. Sam prekršaj ne može biti predmet preispitivanja ili izmjene“, navodi se u pojašnjenju IFAB-a.

Ovo tumačenje dovelo je u pitanje odluku donijetu u četvrtfinalnoj utakmici između Argentine i Švajcarske, koja je završena pobjedom Argentine od 3:1, prenosi b92.

Na toj utakmici, sudija je prvo pokazao Leandru Paredesu žuti karton zbog prekršaja nad Brilom Embolom. Nakon VAR intervencije, zaključeno je da je došlo do pogrešne identifikacije i Paredesov karton je poništen. Istovremeno, Embolo je dobio žuti karton zbog simuliranja, što mu je bio drugi žuti karton na utakmici i automatski je isključen.

Međutim, prema novom pojašnjenju IFAB-a, takva odluka nije bila u skladu sa pravilima. VAR je mogao da reaguje samo ako je igrač koji je dobio karton pogrešno identifikovan, ali nije imao ovlašćenje da promijeni razlog kazne ili da zamijeni prvobitnu disciplinsku odluku novom.

Drugim riječima, prema tumačenju IFAB-a, Embolo nije trebalo da bude isključen jer je u tom slučaju došlo do nepravilne primjene VAR protokola.

Ta odluka je direktno uticala na rezultat četvrtfinala Svjetskog prvenstva jer su Gaučosi iskoristili igrača više i plasirali se u polufinale Svjetskog prvenstva.