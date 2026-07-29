Filip Kostić u Holandiji poslije 12 godina?

Filip Kostić nalazi se na listi želja PSV-a, koji bi ga vratio u Holandiju.

Naime, srpski reprezentativac je slobodan igrač, što i te kako odgovara ekipi iz Ajndhovena, a dvije strane se uveliko nalaze u kontaktu.

Ako ne bude imao previsoke zahtjeve Kostić, mogao bi da se vrati u Holandiju poslije 12 godina, kada je bio član Groningena.

Šuška se da bi Inter mogao da krene po Ivana Perišića, te bi se tako širom otvorila vrata rođenom Kragujevčaninu da dođe u PSV.

Vjeruju u Ajndhovenu da nešto slično mogu da dobiju i od Kostića koji je tri godine mlađi, ali i dalje u odličnoj fizičkoj spremni.