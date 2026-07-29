Generala u Hagu posjetili predstavnici Srbije, on poručio "Srbija, majka"

Generala Ratka Mladića, koji već dvije godine leži nepokretan u haškoj pritvorskoj bolnici, posjetili su predstavnici Srbije, a on je tokom te posjete poručio "Srbija, majka", rekao je Srni njegov sin Darko Mladić.

On je rekao da je zdravstveno stanje generala Mladića i dalje teško i da nema nekih promjena.

"Malo je govorio. Rekao im je - `Srbija, majka`. To ih je najviše dirnulo da je u tako teškoj situaciji i dalje ostao nesalomiv", rekao je generalov sin.

Darko Mladić kaže da je dobro što su ga posjetile državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Livija Pavićević i ambasador Srbije u Holandiji Marina Jovićević i dale mu podršku da izdrži.

Napomenuo je da će u petak, 31. jula, generala Mladića da posjete i dva njegova ratna druga, jedan pratilac i jedan vozač.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije Livija Pavićević i ambasador Srbije u Holandiji Marina Jovićević obišle su u ponedeljak, 27. jula, u haškom pritvoru generala Ratka Mladića i Miću Stanišića, kojem je ostalo još pet godina zatvorske kazne.