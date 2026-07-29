Dodik: Podrška srpsko-američkom partnerstvu koje je istorijom provjereno, a budućnosti potrebno

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Predsjednik Milorad Dodik pozdravio je inicijativu članova američkog Kongresa da februar bude proglašen mjesecom obilježavanja srpsko-američkog nasljeđa.
Dodik je naglasio da Srpska podržava kontinuirani rad na jačanju partnerstva koje je istorijom provjereno, a budućnosti potrebno.
- To je posao kojem je Republika Srpska dala nemjerljiv doprinos - objavio je Dodik na Iksu.
Dodik je rekao da istorijski saveznički odnosi, potvrđeni u najtežim vremenima za čitav svijet u 20. vijeku, ostaju ključ za stabilnost Balkana i prostor razumijevanja, saradnje i mira.
Pozdravljam inicijativu članova američkog Kongresa da februar bude proglašen mjesecom obilježavanja srpsko-američkog nasljeđa. Istorijski saveznički odnosi, potvrđeni u najtežim vremenima za čitav svijet u 20. vijeku, ostaju ključ za stabilnost Balkana i prostor razumijevanja, saradnje…— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 29, 2026
Dodik je napomenuo da, uprkos svim izazovima i promjenama, zajedničke vrijednosti, povjerenje i međusobno uvažavanje čine taj odnos trajnim osloncem regionalne bezbjednosti i razvoja.
- Zato je svaki korak ka dubljem političkom dijalogu, ekonomskom povezivanju i kulturnom zbližavanju dobrodošao jer to je put odgovorne politike i garancija mirnije budućnosti za sve naše narode - rekao je Dodik.
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Od Tesle do Halijarda: Američki Kongres razmatra mjesec posvećen srpskom nasljeđu
Pet članova Američkog kongresa podnijelo je u Predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mjesec srpsko-američkog nasljeđa, navodeći da je važno da se prepoznaju i proslave dostignuća, nasljeđe i kulturni doprinos srpskih Amerikanaca i njihova uloga u jačanju SAD.
Predloženi mjesec srpsko-američkog nasljeđa predstavljao bi priliku da se svake godine širom SAD organizuju obrazovni, kulturni i javni programi posvećeni istoriji, dostignućima i nasljeđu srpsko-američke zajednice.
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