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Dodik: Podrška srpsko-američkom partnerstvu koje je istorijom provjereno, a budućnosti potrebno

29.07.2026 10:10

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Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik pozdravio je inicijativu članova američkog Kongresa da februar bude proglašen mjesecom obilježavanja srpsko-američkog nasljeđa.

Dodik je naglasio da Srpska podržava kontinuirani rad na jačanju partnerstva koje je istorijom provjereno, a budućnosti potrebno.

- To je posao kojem je Republika Srpska dala nemjerljiv doprinos - objavio je Dodik na Iksu.

Dodik je rekao da istorijski saveznički odnosi, potvrđeni u najtežim vremenima za čitav svijet u 20. vijeku, ostaju ključ za stabilnost Balkana i prostor razumijevanja, saradnje i mira.

Dodik je napomenuo da, uprkos svim izazovima i promjenama, zajedničke vrijednosti, povjerenje i međusobno uvažavanje čine taj odnos trajnim osloncem regionalne bezbjednosti i razvoja.

- Zato je svaki korak ka dubljem političkom dijalogu, ekonomskom povezivanju i kulturnom zbližavanju dobrodošao jer to je put odgovorne politike i garancija mirnije budućnosti za sve naše narode - rekao je Dodik.

Палата предсједника Никола Тесла

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Od Tesle do Halijarda: Američki Kongres razmatra mjesec posvećen srpskom nasljeđu

Pet članova Američkog kongresa podnijelo je u Predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mjesec srpsko-američkog nasljeđa, navodeći da je važno da se prepoznaju i proslave dostignuća, nasljeđe i kulturni doprinos srpskih Amerikanaca i njihova uloga u jačanju SAD.

Predloženi mjesec srpsko-američkog nasljeđa predstavljao bi priliku da se svake godine širom SAD organizuju obrazovni, kulturni i javni programi posvećeni istoriji, dostignućima i nasljeđu srpsko-američke zajednice.

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Milorad Dodik

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