Uskoro drugi upisni rok na UNIBL

Univerzitet u Banjoj Luci (UNIBL) objaviće 12. avgusta 2026. godine konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku na prvi ciklus studija.

Konkurs će biti raspisan za one fakultete i Akademiju umjetnosti na kojima, nakon prvog upisnog roka, nije popunjen planirani broj studenata, odnosno na kojima su ostala slobodna mjesta za upis u akademskoj 2026/2027. godini.

Prijavljivanje kandidata trajaće od 24. do 28. avgusta 2026. godine, dok će prijemni ispit biti održan 31. avgusta 2026. godine, sa početkom u 9.00 časova, na svim organizacionim jedinicama Univerziteta.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijemni ispit biće organizovan u periodu od 31. avgusta do 4. septembra 2026. godine, u skladu sa specifičnostima studijskih programa ove visokoškolske ustanove.

Prijavljivanje kandidata na studijske programe na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci trajaće od 3. do 28. avgusta 2026. godine, a prijave se podnose putem elektronske pošte

international.students@med.unibl.org. Prijemni ispit za ove studijske programe biće održan 31. avgusta 2026. godine u onlajn formatu.

Konkurs će sadržati sve informacije o broju slobodnih mjesta po studijskim programima, uslovima za upis, načinu prijavljivanja, potrebnoj dokumentaciji, kao i kalendaru svih aktivnosti u drugom upisnom roku.

Master i doktorske studije

Prijave za upis studenata na drugi i treći ciklus studija (master i doktorske studije) na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2026/2027. godini traju od 22. juna do 2. oktobra 2026. godine.

Rang-liste biće objavljene najkasnije do 16. oktobra, dok će upis primljenih kandidata biti organizovan od 19. do 23. oktobra.

Na drugom ciklusu studija planiran je upis 971 studenta, od čega 523 na budžetu, 254 samofinansirajuća, 98 stranih studenata i 87 vanrednih.

Kada je riječ o trećem ciklusu studija, planiran je upis 167 kandidata. Od tog broja, 135 mjesta namijenjeno je samofinansirajućim studentima, 31 stranim studentima, dok je jedno mjesto predviđeno za vanrednog studenta.

Prijave na drugi ciklus studija

Kandidati koji konkurišu za upis na drugi ciklus studija treba da dostave izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci, original ili ovjerenu kopiju diplome prvog ciklusa studija, uvjerenje o položenim ispitima, nastavni plan i program završenog studija, ukoliko su studirali na drugom fakultetu, te dokaz o uplati naknade za polaganje ispita.

Prijave na treći ciklus studija

Za upis na treći ciklus studija potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci, ovjerene kopije diploma prvog i drugog ciklusa studija ili ekvivalenciju stečenog zvanja po ranije važećim propisima, dodatak diplomi ili uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena, nastavni plan i program za kandidate koji su studirali po starom, nebolonjskom programu, dokaz o uplati administrativnih troškova i bibliografiju.

E-prijave

Prijava kandidata za upis na sve cikluse može se izvršiti i elektronskim putem posredstvom veb-aplikacije za upis. Kandidati koji konkurišu elektronskim putem u obavezi su da prilikom upisa dostave originalnu dokumentaciju, saopšteno je iz UNIBL-a.