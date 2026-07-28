Bivša cimerka optužila Kristijana Golubovića: "Htio da kači kompromitujuće slike supruge"

Nekadašnja takmičarka "Farme", Jordanka Denčić, koja je bila jako bliska sa Kristijanom Golubovićem, optužila je nekadašnjeg drugara za ucjenu.

Kako se njih dvoje ranije nisu odvajali, nju su krenuli da optužuju, ali i tjeraju da se oglasi nakon što je Kristijana optužila bivša partnerka Kristina da je mučio i ubio psa.

Jordanka se oglasila, ali sada nije imala nimalo lijepe riječi za Golubovića.

"Pozdrav ljudi, svi me pitate za Kristijana, kao jaoj, bila si dobra sa njim, šta se desilo??? Što ga sada pljuješ", rekla je Jordanka u obraćanju.

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"Jeste, istina, bila sam dobra sa njim, ali da mi je rođeni otac rekao to što mi je on rekao, u smislu da će da kači gole slike i snimke svoje supruge Kristine, da će sve to da kači javno.. Ja sam mu automatski rekla: "Druže, ti ispadaš cinkaroš ako to radiš i da mi je otac ili brat rođeni rekao da će to da uradi, da će od neke ribe da kači pornografski sadržaj, ja bih se odrekla od njega, a ne da je neki Kritijan, j**eni Golubović", kazala je ona, optužujući starog druga za ucjene", prenosi Blic.

"Ne interesuje me ko je, jer sam žensko i polazim od sebe", naglasila je ona, pa dala podršku Kristini.