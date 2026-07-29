Slavimo Sveštenomučenika Antinogena: Na današnji dan obavezno izgovorite ovu molitvu

Bio je episkop u Sevastiji, u Jermeniji. Živeo je u manastiru blizu grada, sa 10 svojih učenika. U vrijeme gonjenja pod carem Dioklecijanom bio je zatvoren zajedno sa njegovim učenicima. Mučeni su zbog svoje hrišćanske vjere i odbijanja da prinesu žrtvu idolima što je od njih zahtjevano.

Tada im je Dioklecijan rekao da prinesu žrtve, kako ne bi stradali kao ostali hrišćani, na šta je Antinogen odgovrio:

"O, mučitelju, oni koje ti imenuješ poginulim nisu poginuli nego su na nebesima i likuju s angelima."

Dirljiv je prizor bio kada je jedna košuta, koju je milostivi Atinogen svojom rukom hranio, pritekla k njemu i videći ga u bedi i mukama, pustila suze Na kraju su svi mačem posječeni, najprije sveštenici i Antinogenovi saradnici, a na kraju i sam Antinogen. Postradali su 311. godine.

Molitva

"Bio si nasljednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto djelo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao riječ istine i radi vjere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Atinogene: Moli Hrista Boga da spase duše naše."

(kurir)