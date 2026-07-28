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Sveštenik otkrio za čim ljudi najviše žale pred smrt

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Promocija PR
28.07.2026 22:02

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bolest, zaraza, bolnica
Foto: Unsplash

Ljudi se obično u posljednjim danima života prisjećaju šta je trebalo urade drugačije ili koje prilike su propustili, pa se zbog nekih stvari i kaju.

Sveštenik Marselo Leite mlađi govorio je o toj temi u jednom podkastu otkrivši detalje koje su mu ljudi ispričali pred smrt.

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Sveštenik je izdvojio sledećih pet stvari zbog kojih ljudi najviše žale kada shvate da im je ostalo malo od života. Pred smrt mu ovo govore.

"Volio/la bih da sam više putovao i dozvolio/la sebi da budem srećniji/ja“

Na petom mjestu je žaljenje zbog propuštenih iskustava. Ljudi na kraju života često shvataju da su previše vremena proveli čekajući „pravi momenat“ umjesto da više istražuju svijet, isprobavaju nove stvari i sebi dozvole više radosti.

"Nisam provodio/la dovoljno vremena sa porodicom i prijateljima“

Ljudi često tek kasno shvate koliko su važni obični trenuci - razgovori, zajednički obroci i male svakodnevne stvari koje su nekada uzimali zdravo za gotovo.

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"Nisam iskreno izrazio/la svoja osjećanja“

Treće najveće žaljenje odnosi se na emocije koje ljudi nisu pokazivali.

Mnogi ljudi na kraju života kažu da su previše puta potisnuli ono što osjećaju - nisu rekli voljenima da ih vole, nisu im oprostili ili nisu imali hrabrosti da pokažu svoju ranjivu stranu.

"Previše sam radio/la"

Mnogi ljudi pred kraj života počinju da preispituju godine koje su proveli radeći, pitajući se da li su zaista dobili ono što su željeli ili su u tom procesu propustili važne životne momente. Novac, karijera i uspjeh često gube na značaju kada se suoče sa prolaznošću života.

"Nisam živio/la svoj život onako kako sam želio/la"

Ljudi se najviše kaju jer nisu živjeli autentično. Mnogi shvataju da su veliki dio svog života donosili odluke na osnovu očekivanja drugih ljudi - porodice, društva ili svoje okoline, umjesto da su se rukovodili sopstvenim željama i vrijednostima.

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"To mi najčešće govore. Ljudi žale što nisu živjeli svoj život, već život koji su drugi očekivali od njih“, rekao je on, prenosi Slobodna Dalmacija.

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sveštenik

ispovijest

kajanje

umiranje

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