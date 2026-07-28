Sveštenik otkrio za čim ljudi najviše žale pred smrt

Autor:Promocija PR
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Ljudi se obično u posljednjim danima života prisjećaju šta je trebalo urade drugačije ili koje prilike su propustili, pa se zbog nekih stvari i kaju.
Sveštenik Marselo Leite mlađi govorio je o toj temi u jednom podkastu otkrivši detalje koje su mu ljudi ispričali pred smrt.
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Sveštenik je izdvojio sledećih pet stvari zbog kojih ljudi najviše žale kada shvate da im je ostalo malo od života. Pred smrt mu ovo govore.
Na petom mjestu je žaljenje zbog propuštenih iskustava. Ljudi na kraju života često shvataju da su previše vremena proveli čekajući „pravi momenat“ umjesto da više istražuju svijet, isprobavaju nove stvari i sebi dozvole više radosti.
Ljudi često tek kasno shvate koliko su važni obični trenuci - razgovori, zajednički obroci i male svakodnevne stvari koje su nekada uzimali zdravo za gotovo.
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Treće najveće žaljenje odnosi se na emocije koje ljudi nisu pokazivali.
Mnogi ljudi na kraju života kažu da su previše puta potisnuli ono što osjećaju - nisu rekli voljenima da ih vole, nisu im oprostili ili nisu imali hrabrosti da pokažu svoju ranjivu stranu.
Mnogi ljudi pred kraj života počinju da preispituju godine koje su proveli radeći, pitajući se da li su zaista dobili ono što su željeli ili su u tom procesu propustili važne životne momente. Novac, karijera i uspjeh često gube na značaju kada se suoče sa prolaznošću života.
Ljudi se najviše kaju jer nisu živjeli autentično. Mnogi shvataju da su veliki dio svog života donosili odluke na osnovu očekivanja drugih ljudi - porodice, društva ili svoje okoline, umjesto da su se rukovodili sopstvenim željama i vrijednostima.
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"To mi najčešće govore. Ljudi žale što nisu živjeli svoj život, već život koji su drugi očekivali od njih“, rekao je on, prenosi Slobodna Dalmacija.
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