Danas je praznik Presvete Bogorodice Trojeručice: Njena ikona ima čudotvorne moći, pomolite joj se ovim riječima

Prema predanju ikona Trojeručica je iscelila ruku Svetog Jovana Damaskina. Budući da se Sveti Jovan Damaskin borio protiv ikonoboraca damaski kalaf ga je kaznio odsjecanjem ruke.

Ožalošćen, Sveti Jovan se molio pred ikonom Presvete Bogorodice i tada se dogodilo čudo. Bogorodica ga je iscjelila. Iz zahvalnosti za učinjenu milost, Sveti Jovan je ikoni Bogorodice pridodao još jednu ruku. Tako je ikona nazvana Trojeručicom.

Po svom čudesnom iscjeljenju, Sveti Jovan Damaskin postao je monah u lavri Svetog Save Osvećenog, a Sveta ikona Trojeručica ostala je neprestano uz njega. Sveti Jovan je prije smrti ostavio zavjet monasima da ikonu daju carskom sinu koji će, prema proročanstvu Svetog Save Osvećenog, jednog dana doći u njegov manastir.

Tako je Trojeručica pet vijekova kasnije dospjela u ruke carskog sina, tada arhiepiskopa Save, zajedno sa ikonom Mlekopitateljnice i štapom-patericom Svetog Save Osvećenog.

Proslava praznika Čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice održava se na Hilandaru na Svetoj gori, gdje se ikona i nalazi.

Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice dugo je bila čuvana u domu Nemanjića, prenoseći se sa koljena na koljeno. Iz dvora cara Dušana ikona je prešla u Studenicu.

Kada su Turci okupirali Srbiju, monasi iz Studenice su ikonu vezali za jednog magarca i pustili ga da ide po Božjoj volji. Magare se, prošavši kroz čitavu Srbiju i Makedoniju, na kraju zaustavilo kod Svete gore. Od tada ona se nalazi u Hilandaru.

Društvo Sutra je Trojeručica: Molitva pred ovom svetinjom pravoslavlja je simbol nade, iscjeljenja i pomoći

Ikona Bogorodice Trojeručice ima iscjeliteljske moći, a tokom istorije pomagala je mnogim pravoslavcima u ključnim momentima istorijskih događaja. Jedna od najboljih kopija ove ikone nalazi se u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Molitva Presvetoj Bogorodici Trojeručici

O, Presveta i Preblagoslovena Djevo Bogorodice Marijo, tebi pripadamo, i klanjamo se pred svetom trojeručnom ikonom tvojom, sjećajući se preslavnog čuda tvoga, prirastanja odsječene desnice prepodobnog Jovana Damaskina, koje se uz pomoć ikone ove dogodilo, i čiji se znak i sada vidi na njoj, oličen u trećoj ruci, ikoni tvojoj priloženoj.

Molimo ti se i prosimo te sveblagu i svemilostivu Zaštitnicu roda našega, usliši nas koji ti se molimo.Kao što si uslišila blaženog Jovana, koji ti je u žalosti i bolesti zavapio, tako ne prezri ni nas, koji smo ranama mnogorazličnih strasti oboljeli i ojađeni, i koji tebi, sa skrušenom i smirenom dušom, usrdno pribjegavamo. Svemilostiva Gospođo, ti vidiš nemoći naše, nevolju i potrebu našu za tvojom pomoći i zaštitom: odasvud smo neprijateljima okruženi, i nemamo pomagača ni zaštitnika, ako se ti ne smiluješ na nas, Vladičice.

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Zaista, molimo ti se, saslušaj bolni vapaj naš, i pomozi nam da svetootačku pravoslavnu vjeru čistu sačuvamo do kraja života, da u svima zapovestima Gospodnjim pravo hodimo, da istinsko pokajanje za grehe svoje uvijek Bogu prinosimo i udostojimo se mirnog i hrišćanskog kraja života i dobrog odgovora na strašnom sudu Sina tvoga i Boga našega.

Njega umoli za nas materinskom svojom molitvom, da nas ne osudi po bezakonjima našim, nego da nas pomiluje po velikoj i neiskazivoj milosti Svojoj. O, Svedobra, usliši nas, i ne liši svoje moćne pomoći, da bi smo ti, tobom spasenje zadobivši, pjevali i proslavljali u zemlji živih, kao i Rođenog od tebe, Izbavitelja našega, Gospoda Isusa Hrista, kome pripada slava, moć, čast i poklonjenje, zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, sada i svagda i kroza sve vijekove. Amin.

(kurir)