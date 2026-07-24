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Snimak osvojio internet: Presladak jutarnji ritual djevojčice i dva retrivera

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 21:42

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Дјевојчица и два пса
Foto: TikTok/hdbrosriley

Snimak jutarnjeg rituala djevojčice i njena tri zlatna retrivera postao je hit na TikToku, gdje je skupio više od četiri miliona pregleda.

Video prikazuje kako djevojčica, prije bilo koje druge jutarnje obaveze, prvo odlazi da pozdravi svoje pse Rajlija , Tvajla i Bera.

Njeni roditelji zabilježili su tu svakodnevnu interakciju koja je osvojila srca korisnika društvene mreže.

Na snimku se vidi kako djevojčica prilazi svakom psu pojedinačno i grli ga. Njen prioritet je jasan: psi su na prvom mjestu, čak i prije pranja zuba.

– Naša kćerka svaki dan prvo pozdravi svoje pse – stoji u tekstu koji prati video, dok je u opisu objave kratko navedeno: “Hanejina jutarnja rutina“.

Korisnici su u komentarima izrazili oduševljenje prizorom.

@hdbrosriley Honey’s morning routine ❤️ #goldenretriever ♬ Je te laisserai des mots - Patrick Watson

– Sviđa mi se kako čekaju svoj red i ne guraju se oko nje – napisala je jedna osoba.

Mnogi su istakli važnost odrastanja uz životinje.

– Djeca koja odrastaju uz ljubav i poštovanje prema ljubimcima i brinu o njima, nauče najvažnije lekcije o tome kako biti dobar čovjek – stoji u jednom od komentara.

Jedan korisnik je zaključio: “Mi zaista ne zaslužujemo pse“.

Odluka o nabavci psa

Prisustvo psa u porodici može donijeti mnogo pozitivnih promjena, ali se često postavlja pitanje kada je pravi trenutak za takvu odluku.

Ne postoji jedinstven odgovor na to kada je dijete dovoljno staro za psa, a odluka je u potpunosti lična, piše PetHelpful.

Neki treneri sugerišu da je dobro sačekati da djeca porastu kako bi mogla da učestvuju u brizi i obavezama oko ljubimca. Takođe je važno uzeti u obzir da su neke rase pogodnije za život sa djecom od drugih. Na kraju, to je odluka koju svaka porodica mora da donese za sebe, prenosi Index.hr.

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Tagovi :

Djevojčica

Zlatni retriver

Kućni ljubimci

video snimak

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