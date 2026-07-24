Hoće li suša ponovo „obrati“ kukuruz u Srpskoj?

Đuro Cvijić ratar i farmer iz sela Kladari kod Srpca, uzgaja kukuruz na oko 20 hektara. Svaka godina je, priča, bila teža i sušnija od prethodne, pa se odlučio još prije 15 godina, za tada izuzetno skupu investiciju – sisteme za navodnjavanje.

Da bi sačuvao kukuruz, ovih dana radi nekoliko vrsta navodnjavanja, jer da ne zaliva, kaže, nikakvih prinosa ne bi imao.

„Mi sve odradimo, sve kako treba nađubri se, posije se, uništava trava i onda dolazi sunce izvuče iz kukuruza ogromnu masu tako da taj kukuruz ako ne bi došao do vode onda se on bori da živi. Na odmetak ne ode ništa, na kraju godine šta si radio- nisi ništa", rekao je Đuro Cvijić, poljoprivredni proizvođač, selo Kladari kod Srpca.

Na području Lijevče polja oko 30.000 hektara, je pod kukuruzom. Tamo gdje su primjenjene agrotehničke mjere, ali je potpuno izostalo navodnjavanje ili ga nije bilo u dovoljnoj mjeri, prinosi će biti veoma loši. Umjesto 10, ratari će nabrati jedva 2 do 3 tone po hektaru. Količina kiše koja je pala prethodnih dana, nažalost, kažu stručnjaci, još nije dovoljna za oporavak biljke.

“Ako gledamo u suštini nije bilo dovoljno jer kukuruz gdje nije bilo navodnjavanja , odnosno padavina je u jako lošem stanju. Listovi su donji počeli da se pale sve do klipa ako pređer iznad klipa nikakvog prinosa neće biti. Situacija je jako teška tamo gdje nije izvršeno navodnjavanje“, rekao je Nenad Erceg, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška.

Trebalo bi svakako obezbijediti sve uslove, a bez navodnjavanja“ fabrika pod otvorenim nebom“ odavno ne može da funkcioniše. Valjalo bi potražiti i nova rješenja.

„Razgovarali smo sa nekim proizvođačima i došli do zajedničkog zaključka da kada bi „okretali rijeke“ preko tih polja usjeva kukuruza ne znam da li bismo uspjeli sačuvati. Vjerovatno ćemo se tu morati okretati nekim drugim kulturama , nekim drugim vrstama proizvodnje možda sirak bude interesantna kultura, da probamo negdje ogledno i to raditi“, rekao je Saša Lalić, pomoćnik ministra poljoprivrede.

Iz Ministarstva poljoprivrede ističu i da je ove godine aktuelan projekat Svjetske banke „Unapređenje konkurentnosti poljoprivrede", te da će preko 30 miliona maraka biti uloženo u sisteme za navodnjavanje u 19 lokalnih zajednica Srpske.

Naredne dvije do tri sedmice biće presudne za rod i kvalitet kukuruza. Ukoliko ne bude većih padavina do sredine avgusta , tamo gdje nema navodnjavanja prinosi će biti izuzetno loši.