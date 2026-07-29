Logo

Jutro sunčano i svježe, ali tokom dana "pakao"

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 07:06

Komentari:

0
Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

Ovog jutra u Republici Srpskoj vrijeme je vedro i sunčano u svim predjelima, a lokalno na jugoistoku duž rijeka i po kotlinama ima magle i niske oblačnosti.

Vjetar je vrlo slab i promjenljiv, u Hercegovini sjevernih smjerova. Posle svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme.

Maksimalna temperatura vazduha od 32°S do 38°S , u višim predjelima od 26°S, saopšteno je iz RHMZ-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vrijeme danas

Vremenska prognoza

sunčano i toplo

vrućina

Temperatura

Komentari (0)

Više iz rubrike

Земљотрес у Сарајеву

Društvo

Zemljotres rano jutros zatresao BiH

4 h

0
Дневни хороскоп за сриједу, 29. јун

Društvo

Dnevni horoskop za srijedu, 29. jun

4 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Društvo

Sveštenik otkrio za čim ljudi najviše žale pred smrt

13 h

0
Иван Вучић

Društvo

Ovo je Ivan Vučić koji je savladao vandala iz Poljske

13 h

0

  • Najnovije

11

36

Centar za socijalni rad Bijeljina nabavio TOBI komunikator za djecu sa poteškoćama

11

32

Žena iz Čapljine sjekirom demolirala auto bivšeg partnera

11

29

Taktička vježba večeras na području Banja Luke

11

25

BiH ponovo prima polovinu migranata sa balkanske rute

11

25

Stabilan rast: Od januara do maja premirano gotovo 55 miliona litara mlijeka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima