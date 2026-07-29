Jutro sunčano i svježe, ali tokom dana "pakao"

Autor:ATV redakcija
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Ovog jutra u Republici Srpskoj vrijeme je vedro i sunčano u svim predjelima, a lokalno na jugoistoku duž rijeka i po kotlinama ima magle i niske oblačnosti.
Vjetar je vrlo slab i promjenljiv, u Hercegovini sjevernih smjerova. Posle svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme.
Maksimalna temperatura vazduha od 32°S do 38°S , u višim predjelima od 26°S, saopšteno je iz RHMZ-a.
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