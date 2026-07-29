Dnevni horoskop za srijedu, 29. jun

Ovan

Trebaće vam malo vremena da profunkcionišete kako treba. Moguća je izvjesna rasijanost ili neorganizovanost u jutarnjim časovima, pa bi bilo dobro da se tada ne prihvatate odgovornijih obaveza. Danas možete iznenaditi ili obradovati voljenu osobu.

Bik

Jaka energija u poslovnom segmentu, ali može biti i malo napetosti, pa bi bilo dobro da lično kontrolišete nervozu. Sa nekim situacijama ćete se lako izboriti, dok će vam druge predstavljati razlog za stres. Odnos sa voljenom osobom je korektan, iako postoji prikriveno nezadovoljstvo.

Blizanci

Nećete dozvoliti da neko manipuliše vama. Lako ćete "pročitati" one sa kojima dolazite u kontakt. U emotivnom segmentu danas su naglašeni flertovanje i odlična komunikacija sa suprotnim polom. Neko pokušava da vas osvoji iako zna da ste zauzeti.

Rak

Ako vam neko od ranih jutarnjih časova pokvari raspoloženje, ne dozvolite da to utiče na vaš dan. Posvetite se svojim poslovima i ne obraćajte pažnju na ono što se dešava oko vas. Emotivno – pomalo ste nesigurni i preosjetljivi. Potrebno vam je više razgovora sa partnerom.

Lav

Pojedine kolege vam smetaju, pa ćete se truditi da se distancirate i izolujete, održavajući kontakt samo sa najbližim saradnicima. Kontakti sa suprotnim polom donose vam dobro raspoloženje. Moguć je flert. Odlična komunikacija sa voljenom osobom.

Djevica

Svjesni ste da ste u pravu po nekim pitanjima i nećete odstupati od svojih stavova. Teško da ćete danas dozvoliti da drugi manipulišu vama. Ipak, u kontaktu sa voljenom osobom trudićete se da budete stabilni i da joj popravite raspoloženje.

Vaga

Tokom ovog dana možete obaviti ogromnu količinu posla, pogotovo ako vam je nešto ostalo nezavršeno. Ipak, budite sigurni da će vas to prilično iscrpiti i umoriti. Osjećate nezadovoljstvo i nervozu u odnosu sa voljenom osobom.

Škorpija

Danas više nego dobro "čitate" one sa kojima dolazite u kontakt. Intuicija vam i te kako dobro radi i jasno vam je šta se dešava oko vas. Emotivni partner vam unosi nervozu, ali se trudite da razgovorom i pozitivnom energijom to popravite.

Strijelac

Odlično ćete se prilagođavati drugima i umijećete da pronađete svoj interes u kontaktu sa njima. Svjesni ste da su vam nečija pomoć i podrška neophodne. Neka ponašanja i stavovi emotivnog partnera vam smetaju i teško vam je da održite stabilnost u vezi.

Jarac

Svjesni ste da morate pristati na neke uslove koji vam možda ne odgovaraju u potpunosti, a sve zbog poslovnog projekta ili dogovora koji vam je važan. Na emotivnom planu imate određene porodične probleme, što se odražava i na odnos sa voljenom osobom.

Vodolija

Uporni ste da dođete do svog cilja ili ostvarite zamisao i nemate namjeru da odustanete. Možda bi bilo dobro da razmislite da li je to zaista najbolje za vas. Dogovori sa voljenom osobom odvijaju se odlično. Osjećate se više nego dobro, piše minimagazin

Ribe

Uporni ste da završite nešto što ste započeli i vjerovatno ćete uspjeti, ali ne očekujte lak put. Na kraju dana možete biti iscrpljeni mnogo više nego što ste mislili. Niste naročito raspoloženi za veće aktivnosti ili provod sa voljenom osobom. Više vam odgovara mirno popodne kod kuće.

Ako je tekst namijenjen za portal ili novine, mogu ga dodatno prilagoditi novinarskom stilu i lektorski ujednačiti.